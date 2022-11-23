СТАТИСТИКА ⟩ Население Ида-Вирумаа обновляется медленнее всего в Эстонии

1,12 миллиона человек, то есть 82,4% тех, кто проживал в Эстонии в 2021 году, участвовали в переписи как 2011, так и 2021 года. Кроме этого, относительно 1,5% жителей известно, что они проживали в Эстонии также во время предыдущей переписи, однако не участвовали в ней. Иными словами, 83,9% нынешних жителей проживало в Эстонии и десять лет назад.

Три человека из четырех живет в том же уезде, что и десять лет назад, а две трети - в том же самоуправлении.

Менее всего изменилось за десять лет население Ида-Вирумаа: во время предыдущей переписи в этом же уезде проживало 83% сегодняшних жителей этого уезда. Сильнее всего изменилось население Ляэнемаа, из которого 73% людей проживало в том же уезде и десять лет назад.

Если рассматривать изменения в населении на уровне местного самоуправления, то можно заметить, что лишь 45% жителей волости Раэ проживает в той же волости, что и десять лет назад - это самый низкий показатель по стране. Самый же высокий показатель усидчивости на одном месте наблюдается в Нарве: 82% населения этого города осталось прежним.

- В основном тенденция ясна: население городов Ида-Вирумаа является наиболее постоянным, прежде всего это означает, что за счет как рождаемости, так и иммиграции новых жителей прибавляется мало. Преимущественно население изменилось в самоуправлениях с высоким показателем иммиграции и молодым населением, в частности, в волостях в округе Таллинна и Тарту, - прокомментировала ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.