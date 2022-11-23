Кая Каллас призвала население экономить электричество и быть готовыми к кратковременным отключениям

По словам премьер-министра Каи Каллас, которые публикует Rus.Postimees.ee, нынешний технический сбой означает, что на энергорынке Эстонии теперь на 350 мегаватт меньше электроэнергии. "Пиковое потребление у нас составляет 1270 мегаватт и 900 мегаватт мы производим сами, а остальное идет от "Estlink 2". Почему это важно и почему я об этом говорю всем людям? У нас впереди тяжелая зима и на самом деле необходимо подумать, как мы можем экономить электроэнергию, так как в реальности электроэнергии меньше, чем мы раньше покрывали с помощью своих буферов", - сказала Каллас.