На инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас призвала людей экономить электроэнергию, а прежде она подтвердила, что соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель "Estlink 1" на время вышел из строя.
Кая Каллас призвала население экономить электричество и быть готовыми к кратковременным отключениям
Эстонско-финский электрокабель "Estlink-1" мощностью 350 мегаватт был отключен 22 ноября из-за возникших на конверторной станции Харку технических сбоев. Поскольку у "Elering" есть резервное устройство на преобразовательной станции, немедленно были начаты работы по его установке. Крайний срок устранения неисправности назначен на 4 декабря.
По словам премьер-министра Каи Каллас, которые публикует Rus.Postimees.ee, нынешний технический сбой означает, что на энергорынке Эстонии теперь на 350 мегаватт меньше электроэнергии. "Пиковое потребление у нас составляет 1270 мегаватт и 900 мегаватт мы производим сами, а остальное идет от "Estlink 2". Почему это важно и почему я об этом говорю всем людям? У нас впереди тяжелая зима и на самом деле необходимо подумать, как мы можем экономить электроэнергию, так как в реальности электроэнергии меньше, чем мы раньше покрывали с помощью своих буферов", - сказала Каллас.
"Этой зимой действительно могут быть кратковременные отключения электроэнергии. Мы надеемся, что этого не произойдет, но вы должны быть к этому готовы. И градус тревоги можно снизить, подготовившись к этому", - добавила Каллас.