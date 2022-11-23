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Не облагаемый налогом доход повысится до 654 евро в месяц

Северное побережье
Не облагаемый налогом доход повысится до 654 евро в месяц
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Зарплата. Иллюстративное фото.
Зарплата. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рийгикогу 23 ноября принял поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым не облагаемый налогом доход повышается с 500 евро до 654 евро в месяц.

Эта мера увеличит фактические доходы тех, кто зарабатывают менее 1200 евро в месяц, на 370 евро в год, передает "Актуальная камера" на телеканале ETV+.

Напомним, что с января подоходным налогом не будет облагаться средняя пенсия по старости. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя пенсия составит 704 евро.

Смотрите новостной сюжет "Актуальной камеры":

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