Рийгикогу 23 ноября принял поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым не облагаемый налогом доход повышается с 500 евро до 654 евро в месяц.
Не облагаемый налогом доход повысится до 654 евро в месяц
Не облагаемый налогом доход повысится до 654 евро в месяц
Эта мера увеличит фактические доходы тех, кто зарабатывают менее 1200 евро в месяц, на 370 евро в год, передает "Актуальная камера" на телеканале ETV+.
Напомним, что с января подоходным налогом не будет облагаться средняя пенсия по старости. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя пенсия составит 704 евро.
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