В Ида-Вирумаа зарплаты за год выросли больше всего

Реальная зарплата в третьем квартале этого года составила 1279 евро, что на 12,7% меньше, чем в том же периоде в прошлом году. При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который умножается на среднюю месячную брутто-зарплату. Реальная зарплата является отражением покупательской способности, т. е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3059 евро), в финансовой и страховой деятельности (2606 евро) и в энергетике (2235 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1089 евро), в сфере операций с недвижимостью (1151 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1244 евро)», - сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. Средняя месячная брутто-зарплата снизилась в сфере искусства, развлечения и отдыха (0,4%) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).

Более всего средняя зарплата выросла в сфере государственного управления и обороны (12,9%) и в сфере обрабатывающей промышленности (12,2%).