В августе 2022 года запущена первая мера поддержки из Фонда справедливого перехода для предпринимательства в Ида-Вирумааa. 2 декабря 2022 года в Таллинне состоится семинар «Возможности справедливого перехода для эстонских предприятий», направленный на руководителей и владельцев промышленных и производственных компаний, где будет подробно рассказано о возможностях, предлагаемых в Ида-Вирумаа.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Предпринимательству Ида-Вирумаа выделены прямые инвестиционные субсидии в размере 200 миллионов евро
Общий объем мер поддержки крупных проектов составляет 153 миллиона евро, размер субсидии на один проект - до 10 миллионов евро. Самофинансирование проектов начинается от 35 процентов их стоимости. В начале 2023 года будут введены дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также наукоемких проектов. Таким образом, в ближайшие годы в предпринимательство Ида-Вирумаа будет инвестировано почти 200 миллионов евро субсидий. По словам Теэта Куусмика, члена правления ЦУ «Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа» (IVIA), меры Фонда справедливого перехода позволят растущим компаниям Ида-Вирумаа расширить свою деятельность и снизить риски инвестирования.
Запросить субсидию могут зарегистрированные в Коммерческом регистре компании, деятельность и проект которых относятся к таким отраслям, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, производство электроэнергии, снабжение газом, паром и кондиционированным воздухом, информационно-коммуникационное предпринимательство, профессиональная, научная и техническая деятельность. Субсидия выделяется как на освоение инвестиций, так и на мероприятия, сопровождающие такие инвестиции. Перед подачей запроса нужно пройти обязательную консультацию в Фонде предпринимательства и инноваций.
В Ида-Вирумаа все готово для того, чтобы быстро и просто инвестировать в расширение деятельности:
1. Возможности финансирования. Фонд справедливого перехода станет основным инструментом поддержки регионов, наиболее значимых для перехода к климатической нейтральности. Европейский союз выделил Эстонии на реализацию изменений 340 миллионов евро. Поддержка фонда призвана привлечь в Ида-Вирумаа новые компании, которые рассматривают возможность расширения своей деятельности и производства с учетом новых технологий и подходов.
2. Готовые промышленные и бизнес-парки. В четырех городах Ида-Вирумаа предприятиям предлагается готовая инфраструктура, а также современные бизнес- и промышленные парки. Агентство IVIA осуществило проекты развития инфраструктуры на площади в 250 гектаров, что означает более 140 участков разного размера. К границе каждого участка подведены все необходимые коммуникации - дороги, водоснабжение, канализация, оптические кабели, газ или центральное отопление. Кроме того, IVIA по мере надобности помогает компаниям налаживать контакты на месте при общении с местными органами власти, а также создавать сотрудничество ведомств, проектировщиков и строителей. Большую часть вопросов, связанных с инвестированием в строительство, можно решить при поддержке одного ключевого партнера - IVIA.
3. Трудовые ресурсы. Уровень безработицы в Ида-Вирумаа продолжает оставаться самым высоким в Эстонии, составляя в среднем 11%, в то время как средний показатель по Эстонии - 6%. Для предпринимателя это означает наличие вакантной рабочей силы и возможность в сотрудничестве с Кассой по безработице подготовить необходимый персонал для любой компании. Ида-Вирумаа - традиционный промышленный регион, и занятость в обрабатывающей промышленности считается достойной для всех возрастов.
4. Более дешевая энергия. В Нарвском промышленном парке и Химическом парке Кохтла-Ярве энергоемкие предприятия могут потреблять электроэнергию по прямой линии непосредственно от производителя, что избавляет их от уплаты сетевых сборов. Стоимость центрального отопления в Нарвском промышленном парке составляет 40 евро/МВт-ч, и это самый низкий уровень в Эстонии.
Семинар презентует возможности Ида-Вирумаа всем предпринимателям Эстонии
«Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа» (IVIA) в начале декабря проводит в Таллинне семинар, посвященный инвестиционным субсидиям фонда. Семинар «Возможности справедливого перехода для эстонских предприятий» призывает руководителей и владельцев промышленных и производственных предприятий присмотреться к возможностям, которые может предложить Ида-Вирумаа.
Семинар пройдет 2 декабря в 10 часов утра в отеле Radisson Park Inn Meriton в Таллинне. В рамках семинара представители Министерства экономики и коммуникаций, Фонда развития предпринимательства, IVIA и Кассы по безработице будут в течение 3 часов давать подробную информацию об Ида-Вирумаа, мерах поддержки и порядке подачи ходатайств. Модератор семинара - Ээро Раун.
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