С сегодняшнего дня можно привезти елку из государственного леса

«Поиски в государственном лесу самой красивой елки вместе с семьей и друзьями всегда приносили людям много радости. Мы продолжаем традицию и в этом году и приглашаем всех в лес на поиски елок. Вместе с елкой вы можете принести домой и радостное ожидание Рождества», - сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

В государственных лесах елки можно рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти - по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу. В мобильном приложении RMK и на домашней странице www.rmk.ee/jolka можно найти полезную онлайн-карту, на которой указано местонахождение ищущего елку человека и показаны ближайшие места, где можно срубить ель.

Елки нельзя брать в молодых насаждениях и в природоохранных зонах. Молодой лес легко опознать по тому, что там за деревьями постоянно ведется уход и они в основном одной высоты. Охраняемые территории отмечены на карте государственного леса коричневым цветом, также отмечены их границы. На месте они преимущественно все отмечены специальными табличками.