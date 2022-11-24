Пророссийский нарвитянин, высланный властями Эстонии, надеется вернутся с помощью суда

Власти Эстонии лишили вида на жительство 66-летнего гражданина России Сергея Непримерова, который с восьми лет постоянно жил в Эстонии. Как пишет «Фонтанка», 30 сентября он отправился из Нарвы в Ивангород, чтобы попасть на похороны знакомого. Обратно эстонские пограничники его не пустили, выдав документ о пятилетнем запрете на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

«Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт № 2, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик», — рассказал «Фонтанке» Непримеров.

Согласно документам эстонских властей, причиной аннулирования ВНЖ стало активное участие Непримерова в пророссийских акциях. В частности, он организовывал мероприятия, посвященные 9 мая и дню освобождения Нарвы от оккупации немецкими войсками. «Непримеров годами участвовал в мероприятиях провокационным образом: носил флаги РФ, военную форму РФ и иную символику РФ», — утверждают власти Эстонии.