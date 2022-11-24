Сформированная в Силламяэ специальная рабочая группа под председательством мэра города Тыниса Калберга предлагает переименовать улицу Валерия Чкалова в Харидузе. Окончательное решение по вопросу должно будет принять местное горсобрание.
Силламяэскую улицу Чкалова могут переименовать в Харидузе
"Министр государственного управления предложила привести название улицы Чкалова в соответствие с законом. И для этого в законе есть соответствующие процедуры. Наше горсобрание создало рабочую группу для решения этого вопроса. Рабочая группа собралась, обсудила, исходя из закона, какие могут быть варианты названия. В результате обсуждений для улицы было выбрано название Харидузе", - сказал в четверг в разговоре с rus.err.ee Тынис Калберг.
Выбор названия обусловлен тем, что на этой улице находятся сразу четыре образовательных учреждения.
По словам мэра, соответствующий законопроект о переименовании улицы уже готов, но перед его принятием необходимо пройти несколько процедур по части публичности.
"Мы должны опубликовать его в газете, на домашней странице города и отправить владельцам недвижимости, которых затрагивает переименование. Затем, после выполнения этой процедуры, вопрос будет передан в горсобрание для принятия решения", - добавил мэр.