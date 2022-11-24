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Силламяэскую улицу Чкалова могут переименовать в Харидузе

Эрик Калда
Силламяэскую улицу Чкалова могут переименовать в Харидузе
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Мэр Силламяэ Тынис Калберг.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Сформированная в Силламяэ специальная рабочая группа под председательством мэра города Тыниса Калберга предлагает переименовать улицу Валерия Чкалова в Харидузе. Окончательное решение по вопросу должно будет принять местное горсобрание.

"Министр государственного управления предложила привести название улицы Чкалова в соответствие с законом. И для этого в законе есть соответствующие процедуры. Наше горсобрание создало рабочую группу для решения этого вопроса. Рабочая группа собралась, обсудила, исходя из закона, какие могут быть варианты названия. В результате обсуждений для улицы было выбрано название Харидузе", - сказал в четверг в разговоре с rus.err.ee Тынис Калберг.

Выбор названия обусловлен тем, что на этой улице находятся сразу четыре образовательных учреждения.

По словам мэра, соответствующий законопроект о переименовании улицы уже готов, но перед его принятием необходимо пройти несколько процедур по части публичности.

"Мы должны опубликовать его в газете, на домашней странице города и отправить владельцам недвижимости, которых затрагивает переименование. Затем, после выполнения этой процедуры, вопрос будет передан в горсобрание для принятия решения", - добавил мэр.

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