Силламяэскую улицу Чкалова могут переименовать в Харидузе

"Министр государственного управления предложила привести название улицы Чкалова в соответствие с законом. И для этого в законе есть соответствующие процедуры. Наше горсобрание создало рабочую группу для решения этого вопроса. Рабочая группа собралась, обсудила, исходя из закона, какие могут быть варианты названия. В результате обсуждений для улицы было выбрано название Харидузе", - сказал в четверг в разговоре с rus.err.ee Тынис Калберг.

Выбор названия обусловлен тем, что на этой улице находятся сразу четыре образовательных учреждения.

По словам мэра, соответствующий законопроект о переименовании улицы уже готов, но перед его принятием необходимо пройти несколько процедур по части публичности.