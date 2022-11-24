В Нарве начнется строительство нового детского сада

Новый детский сад площадью 2 173,1 м2 расположится на улице Харидусе 10 в непосредственной близости от здания Эстонской государственной гимназии. Новый детский сад спланирован на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые будут посещать до 128 детей.

“Новый детский станет первым, современным учебным заведением для дошкольников в Нарве, где наши маленькие горожане будут находиться в безопасной и уютной учебной среде. Интересным и необычным новое здание делают детские игровые площадки, которые, согласно проекту, будут расположены во внутреннем дворе здания, как на первом, так и на втором этаже”, - сказала мэр города Катри Райк.

Среди прочего, в здании нового детского сада будет построен бассейн площадью 50,6 м2 и сауна площадью 9 м2. В рамках спортивных уроков бассейн смогут посещать и ученики других школ нашего города.