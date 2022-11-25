В Нарве в новом году начнется строительство нового дома детсада "Punamütsike" для детей с домашним эстонским языком. В преимущественно русском городе немногочисленные эстонские малыши сейчас воспитываются в ужасных детсадовских условиях.
"Давайте не будем их гнобить": для эстонских детей в Нарве построят новый детсад
Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы и компания "Ehitustrust" подписали договор о строительстве нового здания детского сада "Punamütsike", занятого дошкольным воспитанием детей с родным эстонским языком.
Строители планируют приступить к работе в следующем году, и продлится она, ориентировочно, до весны 2024 года. Тогда "Punamütsike" переедет с нынешней улицы Креэнхольми, 8а в район Старого города на улицу Харидузе, 10.
Еще один детсад в дальних планах
В Нарвской горуправе одновременно готовится эскизное решение еще одного совершенно нового детсада на нарвской улице Энергия, где придется снести два старых здания рядом с уличным рынком. Вопрос о финансировании и сроках этого строительства еще не решен. Со слов мэра Катри Райк ясно, что у города пока нет срочной необходимости строить второй новый детсад, но проект готовят на будущее.
Худший детсад Нарвы
Заведующая "Punamütsike" Хели Адамович в разговоре с корреспондентом "Северного побережья" подтверждает, что состояние их нынешнего дома, пожалуй, худшее среди всех 17 детсадов в приграничном городе.
- Здание - 1963 года постройки, и инвестиций в данный сад не было. Детсад рассчитан на 11 групп, в трех есть предписания от Департамента здоровья о том, что мойки находятся в раздевалке и их вообще нельзя использовать. Эти группы стоят пустыми, но всё отапливается. Системы канализации и электроснабжения представляют собой позавчерашний день. Чтобы привести это здание в порядок, нужны огромные деньги, - сокрушается Адамович.
Площадь строительства нового дома составит 2173 квадратных метра, а обойдется он городскому бюджету Нарвы более чем в 9 миллионов евро, если считать с налогом с оборота.
Детсадовское здание на улице Харидузе станет частью будущего образовательного городка, в который еще войдут Нарвская Ваналиннаская государственная школа и ныне строящаяся Нарвская эстонская государственная гимназия. За новый детсад взялась та же строительная компания "Ehitustrust", что сегодня возводит госгимназию, и у обеих этих новостроек спроектированы общие коммуникации, а впоследствии у них будет общая кухня для приготовления еды. В детском саду еще построят бассейн и небольшую сауну, посещать которые смогут и школьники на спортивных уроках.
Детсад только для эстонцев?
В сегодняшнем нарвском "Punamütsike" открыто пять групп, а новый дом построят на шесть: четыре обычные и две ясельные - суммарно до 128 детей.
- Я думаю, - говорит заведующая Хели Адамович, - в ближайшее время для детей, чей родной язык эстонский, шести групп будет достаточно, потому что даже сегодняшние группы у нас, скажем так, не в чистом виде эстоноязычные, то есть некоторые детки там из русских семей.
Опытная заведующая является приверженцем такой теории и практики, что смешивание в детсадовской группе эстоноязычных и русскоязычных деток не идет на пользу постижению ими родного языка.
- Это разные детки: чей домашний язык русский и чей домашний - эстонский. Группы должны быть разные, и родители тоже хотят развития у детей родного языка, потому что это фундамент для успешности потом в школе, - из этого исходя, Адамович считает, что в новом "Punamütsike" будет лучше оставить только воспитанников с родным эстонским. - В Нарве маленькое количество эстоноязычных детей - и давайте не будем их гнобить, а надо все-таки дать им возможности развивать родной язык.
Хотя, как признала собеседница, в юридически-правовом смысле сейчас невозможно отказать русским семьям в приеме детей.
Четыре закрывают, а один строят
В Нарвской горуправе "Северному побережью" сказали, что о языковой форме обучения в новом детсаду говорить пока рано, учитывая уверенно взятый государством курс на перевод школ и детсадов на эстонский язык. Мэр Нарвы Катри Райк тоже не знает, как именно там будет вестись работа, главное - город наконец избавится от худшего детсадовского здания.
- Новый детский сад станет в Нарве первым современным учебным заведением для дошкольников, где наши маленькие горожане будут находиться в безопасной и уютной учебной среде. Интересным и необычным новое здание делают детские игровые площадки, которые, согласно проекту, будут расположены во внутреннем дворе здания, как на первом, так и на втором этаже, - прокомментировала Райк сообщение о подписании договора со строителями.
Как уже писало "Северное побережье", власти Нарвы решили избавиться в 2023 году сразу от четырех детсадов и их старых зданий, которые стали ненужными из-за сокращения городского населения. Райк утверждает, что одновременно строить новый детсад все равно точно нужно, так как все другие устарели. "Новая среда создаст фон для развития новых методик, новых подходов к воспитанию", - уверена мэр.
- Трудность ситуации сейчас в том, что совпали два процесса: с одной стороны, у нас в Нарве уменьшилось количество детей, с другой - начался перевод детских садиков на эстонский язык. Поэтому со стороны это все может выглядеть ужаснее, чем в принципе есть, - сказала Катри Райк.