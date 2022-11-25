"Давайте не будем их гнобить": для эстонских детей в Нарве построят новый детсад

Площадь строительства нового дома составит 2173 квадратных метра, а обойдется он городскому бюджету Нарвы более чем в 9 миллионов евро, если считать с налогом с оборота.

Детсадовское здание на улице Харидузе станет частью будущего образовательного городка, в который еще войдут Нарвская Ваналиннаская государственная школа и ныне строящаяся Нарвская эстонская государственная гимназия. За новый детсад взялась та же строительная компания "Ehitustrust", что сегодня возводит госгимназию, и у обеих этих новостроек спроектированы общие коммуникации, а впоследствии у них будет общая кухня для приготовления еды. В детском саду еще построят бассейн и небольшую сауну, посещать которые смогут и школьники на спортивных уроках.

Детсад только для эстонцев?

В сегодняшнем нарвском "Punamütsike" открыто пять групп, а новый дом построят на шесть: четыре обычные и две ясельные - суммарно до 128 детей.

- Я думаю, - говорит заведующая Хели Адамович, - в ближайшее время для детей, чей родной язык эстонский, шести групп будет достаточно, потому что даже сегодняшние группы у нас, скажем так, не в чистом виде эстоноязычные, то есть некоторые детки там из русских семей.

Опытная заведующая является приверженцем такой теории и практики, что смешивание в детсадовской группе эстоноязычных и русскоязычных деток не идет на пользу постижению ими родного языка.