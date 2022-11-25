Ранним утром спасателям сообщили о дыме в парном жилом доме в Нарва-Йыэсуу.
Загоревшийся диван едва не вызвал большой пожар
Загоревшийся диван едва не вызвал большой пожар
Тревожный вызов поступил утром 25 ноября, в 5.17. Как сообщили спасателям, дым идет из парного жилого дома на улице Калеви в городе Нарва-Йыэсуу.
Прибыв на место, спасатели обнаружили в одной из квартир дома возгорание дивана в спальне. При этом в квартире никого не было.
Пожар был потушен в 6.11. Причина возгорания выясняется.