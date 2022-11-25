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Загоревшийся диван едва не вызвал большой пожар

Северное побережье
Загоревшийся диван едва не вызвал большой пожар
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Сгоревший диван в жилом доме в Нарва-Йыэсуу, едва не вызвавший большой пожар.
Сгоревший диван в жилом доме в Нарва-Йыэсуу, едва не вызвавший большой пожар. Фото: Päästeamet

Ранним утром спасателям сообщили о дыме в парном жилом доме в Нарва-Йыэсуу.

Тревожный вызов поступил утром 25 ноября, в 5.17. Как сообщили спасателям, дым идет из парного жилого дома на улице Калеви в городе Нарва-Йыэсуу.

Прибыв на место, спасатели обнаружили в одной из квартир дома возгорание дивана в спальне. При этом в квартире никого не было.

Пожар был потушен в 6.11. Причина возгорания выясняется.

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