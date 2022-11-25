Загоревшийся диван едва не вызвал большой пожар

Тревожный вызов поступил утром 25 ноября, в 5.17. Как сообщили спасателям, дым идет из парного жилого дома на улице Калеви в городе Нарва-Йыэсуу.

Прибыв на место, спасатели обнаружили в одной из квартир дома возгорание дивана в спальне. При этом в квартире никого не было.