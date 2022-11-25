Уволенная в октябре с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович обратилась в суд, о чем сообщил новостной портал Rus.err.ee.
Уволенная директор гимназии подала в суд на Нарвскую горуправу
Уволенная директор гимназии подала в суд на Нарвскую горуправу
В своей жалобе Янович требует признать незаконным свое увольнение. "Иск подан против городской управы. В нем я обжалую три момента, но о двух из них я пока не хочу говорить, чтобы заранее не готовить тех людей, которых это касается. А так да, оспариваю решение Нарвской городской управы о своем увольнении", - сказала Янович Rus.err.ee.
Исковое заявление с требованием признать увольнение Ирины Янович юридически ничтожным было представлено в Вируский уездный суд 24 ноября.
Ирина Янович является представителем оппозиции в Нарвском горсобрании. С должности Кренгольмской гимназии ее уволили из-за отсутствия магистерской степени высшего образования.
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