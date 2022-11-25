Уволенная директор гимназии подала в суд на Нарвскую горуправу

В своей жалобе Янович требует признать незаконным свое увольнение. "Иск подан против городской управы. В нем я обжалую три момента, но о двух из них я пока не хочу говорить, чтобы заранее не готовить тех людей, которых это касается. А так да, оспариваю решение Нарвской городской управы о своем увольнении", - сказала Янович Rus.err.ee.