Пт, 25.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Уволенная директор гимназии подала в суд на Нарвскую горуправу

Северное побережье
Уволенная директор гимназии подала в суд на Нарвскую горуправу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ирина Янович.
Ирина Янович. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Уволенная в октябре с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович обратилась в суд, о чем сообщил новостной портал Rus.err.ee.

В своей жалобе Янович требует признать незаконным свое увольнение. "Иск подан против городской управы. В нем я обжалую три момента, но о двух из них я пока не хочу говорить, чтобы заранее не готовить тех людей, которых это касается. А так да, оспариваю решение Нарвской городской управы о своем увольнении", - сказала Янович Rus.err.ee.

Исковое заявление с требованием признать увольнение Ирины Янович юридически ничтожным было представлено в Вируский уездный суд 24 ноября.

Ирина Янович является представителем оппозиции в Нарвском горсобрании. С должности Кренгольмской гимназии ее уволили из-за отсутствия магистерской степени высшего образования.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх