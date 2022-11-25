СТАТИСТИКА ⟩ Стали меньше строить зданий, а больше дорог и прочих сооружений

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2022 года строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в целом в постоянных ценах на 3% меньше, чем в тот же период годом ранее. Объем строительства на местном рынке сократился на 4%.

Эстонские строительные предприятия построили в целом на 1,2 миллиарда евро, из них зданий построено на 760 миллионов и сооружений - на 429 миллионов. По сравнению с третьим кварталом 2021 года зданий построено на 9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) - на 9% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок по-прежнему влияет быстрое увеличение строительных расходов. "На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Меньше проводилось ремонтных и реконструкционных работ зданий. Объем строительства новых зданий остался на прежнем уровне. Рост объемов строительства сооружений связан именно с проведением ремонтных и реконструкционных работ, объем строительства новых сооружений при этом уменьшился", - уточнила Синисаар.