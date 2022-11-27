В фойе Кохтла-Ярвеского горуправления накануне Дня гражданина открылась выставка, посвященная покинувшему нас в прошлом году почетному члену Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Виктору Роозипуу.
ДРУЖИННИК ⟩ Выставка отдает дань уважения художнику-оформителю из числа кайтселийтчиков Виктору Роозипуу
Виктор Роозипуу (1927-2021) был членом Алутагузеской дружины "Кайтселийта" с 1994 года. Его самой большой заслугой перед "Кайтселийтом" является создание символики Алутагузеской дружины. Будучи талантливым каллиграфом и знатоком геральдики, он оформил флаг Алутагузеской дружины и знак за заслуги, а также знаки за заслуги Йыхвиского и Люганузеского отделений дружины. На выставке представлен первый почетный знак Алутагузеской дружины - знак номер один.
- Когда дни жизни Виктора подходили к концу, он сказал мне: "Я хотел бы, чтобы ты когда-нибудь организовал мою выставку". Я очень счастлив, что смог ко Дню гражданина исполнить желание этого разносторонне одаренного человека, - сказал член Алутагузеской дружины Калев Наур.
Плодовитый художник-оформитель
Организовать выставку помогло Кохтла-Ярвеское горуправление. Большая часть творческого пути Виктора Роозипуу прошла в сланцевом городе: он работал в Кохтла-Ярве в Институте сланцев, кинотеатре, Доме культуры, Доме спорта, в управлении по ремонту и строительству дорог, а также промышленным дизайнером и художником-оформителем.
Замещающая мэра вице-мэр Кохтла-Ярве Кристийне Агу вспоминает, что познакомилась с Виктором десять лет назад, когда проходили соревнования памяти Аво Талпаса.
- Виктор много лет работал в городе Кохтла-Ярве, он был создателем многих почетных знаков и оформителем выставок спортивной тематики. Здорово, что мы можем показать преемственность его деятельности, - сказала Агу, имея в виду вторую часть выставки, где представлены работы учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств, Ахтмеской школы искусств и Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.
Давний хранитель парка скорби по жертвам зла, обустроенного на Хийемяги в Пуртсе, Уно Сяэстла прислал на открытие выставки сообщение, в котором вспоминал, что познакомился с Виктором в 1957 году на сланцевом производстве Кохтла. "Впоследствии мы были знакомы и как сослуживцы, и как жители Кохтла-Нымме, и нашли друг друга как братья-единомышленники после восстановления независимости Эстонии, когда стало ясно, кто есть кто".
Помог запечатлеть деятельность алутагузеского общества "Memento"
Отношения между двумя мужчинами укрепились, когда в 1991 году Уно Сяэстла попросил Виктора Роозипуу оформить фотостенды, рассказывающие о деятельности алутагузеского общества "Memento". "Именно с этого началось 30-летнее сотрудничество, которое было увековечено на 47 фотостендах. Я предполагаю, что это самая большая серийная выставка Виктора как каллиграфа", - сказал Сяэстла.
Калев Наур рассказал, что Виктор Роозипуу выполнил для него один очень особенный заказ.
- Я нашел в своем доме ружье, хозяин которого служил в "Omakaitse", охранял мост станции Кохтла в 1942-1944 годах и был потом за это сослан в Сибирь. В 1944 году он спрятал ружье вместе с каской на чердаке, где я все это нашел спустя 60 лет, когда делал ремонт в доме. Заказал у Виктора памятную пластину на ружье.
Издается в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта".