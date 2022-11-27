ДРУЖИННИК ⟩ Выставка отдает дань уважения художнику-оформителю из числа кайтселийтчиков Виктору Роозипуу

Давний хранитель парка скорби по жертвам зла, обустроенного на Хийемяги в Пуртсе, Уно Сяэстла прислал на открытие выставки сообщение, в котором вспоминал, что познакомился с Виктором в 1957 году на сланцевом производстве Кохтла. "Впоследствии мы были знакомы и как сослуживцы, и как жители Кохтла-Нымме, и нашли друг друга как братья-единомышленники после восстановления независимости Эстонии, когда стало ясно, кто есть кто".

Помог запечатлеть деятельность алутагузеского общества "Memento"

Отношения между двумя мужчинами укрепились, когда в 1991 году Уно Сяэстла попросил Виктора Роозипуу оформить фотостенды, рассказывающие о деятельности алутагузеского общества "Memento". "Именно с этого началось 30-летнее сотрудничество, которое было увековечено на 47 фотостендах. Я предполагаю, что это самая большая серийная выставка Виктора как каллиграфа", - сказал Сяэстла.

Калев Наур рассказал, что Виктор Роозипуу выполнил для него один очень особенный заказ.

- Я нашел в своем доме ружье, хозяин которого служил в "Omakaitse", охранял мост станции Кохтла в 1942-1944 годах и был потом за это сослан в Сибирь. В 1944 году он спрятал ружье вместе с каской на чердаке, где я все это нашел спустя 60 лет, когда делал ремонт в доме. Заказал у Виктора памятную пластину на ружье.