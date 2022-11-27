ДРУЖИННИК ⟩ Индрек Куллам: "Кайтселийт" в свое время помог полиции не допустить беззакония

- На самом деле, эти вещи до сих пор в какой-то степени перекрываются. Кайтселийтчик должен чаще участвовать, чем обычный резервист.

- Но, может, это нормально? Если человек хочет серьезно заниматься обороной страны, то он будет в "Кайтселийте". Если он занимается этим столько, сколько требует закон, он не станет членом "Кайтселийта", и, может быть, "Кайтселийту" такие люди и не нужны.

- Точно. Это вопрос выбора каждого. Парни рассказывают, что во время учений их водят в лес смотреть, как растут деревья, что ты три дня сидишь и смотришь, как растут деревья. Молодой человек нуждается в активной деятельности. Учения бывают разные, и война - это одно большое ожидание, но если ему не предложить занятия, он разочаруется в учениях.

Я бы не хотел сейчас критиковать, но время от времени бывают такие учения, где просто мешкают там эти два-три дня и, в итоге, реально наблюдаешь, как растут деревья.

- Об учениях какой организации речь? "Кайтселийта" или Сил обороны?

- Учения Сил обороны носят все же более интенсивный характер. У "Кайтселийта" больше ожидания, но я понимаю, что этот навык тоже нужно тренировать.

- Насколько готов служащий выйти из войны максимально невредимым и не потерять свою страну, если здесь что-то случится?

- В этом смысле как раз важны партнеры и НАТО, где мы сейчас состоим. Эта объединенная сила все же настолько значительна, что никто не решается атаковать страны НАТО. Одни мы были бы в очень сложной ситуации.

- Арабская пословица гласит, что на Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Так что это, вероятно, применимо и к гособороне, а также к деятельности Сил обороны и "Кайтселийта".

- К сожалению, вероятным противником является наш восточный сосед, а он уважает только силу. Если ты силен, он сразу не набросится, прежде крепко подумает, стоит ли связываться.