ОПРОС ⟩ Вы поддерживаете строительство атомной электростанции в Эстонии?
Вы поддерживаете строительство атомной электростанции в Эстонии?
Тойво Лойде, предприниматель:
- В свете моих сегодняшних знаний, скорее, да. Энергия нужна, и чем дальше, тем больше. Ветер и солнце, о которых так много говорят, не могут гарантировать 24/7/365, что потребности электромобилей и потребителей могут быть удовлетворены в любое время.
Айн Кукк, пенсионер:
- Электричество, конечно, нужно, но такое, которое по зубам. Я уже сейчас чувствую, что наступил предел и трудно платить. Так что в первую очередь необходимо прояснить, что будет наилучшим вариантом с точки зрения строительства и последующей цены на электроэнергию.
Рита Богданова, пенсионерка:
- Я не фанат ядерной энергетики, так что, скорее, не поддерживаю. Происходящее в Украине показывает, что даже если станция может быть чрезвычайно безопасной при обычном использовании, она очень легко становится уязвимой в военных обстоятельствах, и тогда происходит катастрофа.
Кайдо Тюрксон, предприниматель:
- Не бывает такого идеала, что мы живем современно и в то же время повсюду цветы и пение птиц. Поэтому, пожалуй, атомная электростанция - лучший вариант на сегодняшний день. Раньше реакторы были высокой производительности, но теперь вроде бы есть модули станции подходящего размера для Эстонии.
Янно Каземаа, чиновник:
- Дефицит электроэнергии и, как следствие, высокая цена ощущаются ежедневно, и нужно что-то делать. Взвесить надо разные варианты, и если экологические вопросы удастся решить, то и АЭС действительно можно будет построить.
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