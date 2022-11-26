ОПРОС ⟩ Вы поддерживаете строительство атомной электростанции в Эстонии?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тойво Лойде, предприниматель: - В свете моих сегодняшних знаний, скорее, да. Энергия нужна, и чем дальше, тем больше. Ветер и солнце, о которых так много говорят, не могут гарантировать 24/7/365, что потребности электромобилей и потребителей могут быть удовлетворены в любое время.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айн Кукк, пенсионер: - Электричество, конечно, нужно, но такое, которое по зубам. Я уже сейчас чувствую, что наступил предел и трудно платить. Так что в первую очередь необходимо прояснить, что будет наилучшим вариантом с точки зрения строительства и последующей цены на электроэнергию.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рита Богданова, пенсионерка: - Я не фанат ядерной энергетики, так что, скорее, не поддерживаю. Происходящее в Украине показывает, что даже если станция может быть чрезвычайно безопасной при обычном использовании, она очень легко становится уязвимой в военных обстоятельствах, и тогда происходит катастрофа.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Кайдо Тюрксон, предприниматель: - Не бывает такого идеала, что мы живем современно и в то же время повсюду цветы и пение птиц. Поэтому, пожалуй, атомная электростанция - лучший вариант на сегодняшний день. Раньше реакторы были высокой производительности, но теперь вроде бы есть модули станции подходящего размера для Эстонии.