Наступает чудесная пора, которая начинается в первое воскресенье адвента. Дети составляют списки рождественских желаний, члены Рийгикогу - списки получателей подарков. Крышевые деньги - приличная сумма, и раздается она тем, от кого надеются получить голос или услугу.
Марко Сандре: О Рождестве и чувстве собственного достоинства
В то же время государственное телевидение готовит к эфиру очередную телепередачу "Рождественский тоннель", чтобы под очень большим вниманием во имя благородной цели собрать с народа деньги на решение проблем государства. Два последних года собирали деньги для фонда лечения рака "Kingitud Elu".
Таким образом, на общество возлагается моральное обязательство поддерживать борьбу с очень серьезным заболеванием, чтобы купить лечение, которое государственное солидарное медицинское страхование не компенсирует в достаточном объеме. Денег везде и всегда не хватает, если посмотреть на этот пример, очевидны два обстоятельства.
Во-первых, четыре миллиона евро, которые распределяются индивидуальными решениями депутатов, - это гораздо большая сумма, чем те 660000 евро, которые были собраны в прошлом году с телезрителей при поддержке благотворителей.
Во-вторых, понятно, что крышевые деньги можно было бы прямо направить на помощь тяжелобольным людям. Это сохранило бы в значительной мере достоинство нынешних членов Рийгикогу в глазах общественности, а с другой стороны, оказало бы непосредственную и бесспорно необходимую помощь тем, кто действительно находится в безнадежном и тяжелом положении.
"Крышевые деньги можно было бы прямо направить на помощь тяжелобольным людям".
Марко Сандре, член "Эстония 200"
На государственном уровне поддержку обещают всем, кто чувствует нехватку денег. Я не могу считать разумным то, когда из года в год у нас все больше поддержки для всех и вся, государство деньги дает, распределяет и только через это управляет.
Человеку не нужно ничего, кроме чувства собственного достоинства, ощущения, что ты можешь сам в жизни справляться. Без милостыни, без необходимости кланяться кому-то за деньги уплаченных тобой же налогов. Также необходимо знать, что государство окажет помощь и тогда, когда она действительно нужна.
Что, если бы мы больше этого не делали? Больше не были бы вынуждены просить милостыню у государства, местного самоуправления или Европы, чтобы справиться. Не как гражданин, предприятие, политическая партия. Чтобы мы могли реально зарабатывать свои деньги, без бюрократии и ощущения, что все наше существование возможно только благодаря пособиям.
Я считаю, что каждый должен посмотреться в зеркало: почему мы надеемся, что что-то изменится, если сами ничего для этого не делаем? Если мы выбираем привычное "то же самое-старое-обычное", то почему надеемся, что завтра будет по-другому?
Желаю, чтобы каждый снова смог чувствовать себя достойно, человеком, который контролирует свою жизнь и свое государство. У нас есть реальный шанс изменить свою жизнь в нашей крошечной стране, это прекрасная возможность и невероятная привилегия. Счастливого адвента всем нам!