Марко Сандре: О Рождестве и чувстве собственного достоинства

Человеку не нужно ничего, кроме чувства собственного достоинства, ощущения, что ты можешь сам в жизни справляться. Без милостыни, без необходимости кланяться кому-то за деньги уплаченных тобой же налогов. Также необходимо знать, что государство окажет помощь и тогда, когда она действительно нужна.

Что, если бы мы больше этого не делали? Больше не были бы вынуждены просить милостыню у государства, местного самоуправления или Европы, чтобы справиться. Не как гражданин, предприятие, политическая партия. Чтобы мы могли реально зарабатывать свои деньги, без бюрократии и ощущения, что все наше существование возможно только благодаря пособиям.

Я считаю, что каждый должен посмотреться в зеркало: почему мы надеемся, что что-то изменится, если сами ничего для этого не делаем? Если мы выбираем привычное "то же самое-старое-обычное", то почему надеемся, что завтра будет по-другому?