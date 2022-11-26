23 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе инцидента в многоквартирном доме на улице Кааре в Йыхви 32-летняя женщина толкнула 47-летнего мужчину, который в результате получил травмы. Полиция задержала женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщину, толкнувшую мужчину, доставили в полицию
23-24 ноября 2022 г.
Женщину, толкнувшую мужчину, доставили в полицию
Грабитель унес компьютер и инструменты
23 ноября было начато следствие по факту кражи планшета и инструментов из квартиры на проспекте Кангеласте в Нарве. Ущерб от кражи составляет 2000 евро.
Задержан магазинный вор
24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на проспекте Кангеласте в Нарве, 36-летний мужчина украл различные продукты на общую сумму 330 евро. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова