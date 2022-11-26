- Свой дом есть свой дом, - рада руководитель школы Карин Кюннапас, что им не придется больше быть гостями под чужой крышей. - С другой стороны, страшно, ведь то и дело обнаруживаем, что нужно что-то еще. Например, в понедельник ездили с командой покупать электрочайники и микроволновки, так как их не было. Думаю, обнаружим и еще что-то, чего не хватает, но учащиеся очень славные и понимающие.