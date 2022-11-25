С пятницы по воскресенье в бассейне кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" проходит чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде. Среди нескольких сотен спортсменов стартуют лучшие пловцы сборной Эстонии. В их числе Мария Романюк, Даниэль Зайцев и Алекс Ахтиайнен.
ФОТО ДНЯ ⟩ Лучшие пловцы Эстонии - три дня в Кохтла-Ярве
Лучшие пловцы Эстонии - три дня в Кохтла-Ярве
Уже в пятницу в кохтла-ярвеском бассейне был установлен новый рекорд Эстонии: Ральф Трибунцов ("Kalevi Ujumiskool") в комбинированной эстафете 4х50 м этап на спине преодолел со временем 23,53 и улучшил установленный им же рекорд Эстонии на 0,06 секунды.
Предварительные заплывы начинаются по утрам в 9.30, а финальные - в субботу в 17.00 и в воскресенье в 16.00.
Одно из самых престижных соревнований по плаванию в Ида-Вирумаа за последние десятилетия организует Эстонский союз плавания и местный клуб "Aktiiv".