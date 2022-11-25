ФОТО ДНЯ ⟩ Лучшие пловцы Эстонии - три дня в Кохтла-Ярве

Уже в пятницу в кохтла-ярвеском бассейне был установлен новый рекорд Эстонии: Ральф Трибунцов ("Kalevi Ujumiskool") в комбинированной эстафете 4х50 м этап на спине преодолел со временем 23,53 и улучшил установленный им же рекорд Эстонии на 0,06 секунды.

Предварительные заплывы начинаются по утрам в 9.30, а финальные - в субботу в 17.00 и в воскресенье в 16.00.