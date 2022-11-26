Начавший на этой неделе учебу в kood/Jõhvi таллиннец Эгон Сакс считает ее удаленное местоположение даже плюсом, а в отъезде из дому для него ничего нового нет: молодой мужчина не один год прожил за границей - во Франции и Мексике.
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KOOD/JÕHVI ⟩ Эгон Сакс: "В Йыхви не так уж много искушений, которые бы отвлекали внимание от учебы"
Эгон Сакс: "В Йыхви не так уж много искушений, которые бы отвлекали внимание от учебы"
- Мы в первый раз встретились весной, когда ты участвовал во вступительных испытаниях школы программирования, которые успешно прошел. Какой показалась первая неделя в kood/Jõhvi?