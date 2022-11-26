Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

KOOD/JÕHVI ⟩ Эгон Сакс: "В Йыхви не так уж много искушений, которые бы отвлекали внимание от учебы"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Эгон Сакс: "В Йыхви не так уж много искушений, которые бы отвлекали внимание от учебы"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эгон Сакс оставил свою семейную жизнь в Таллинне и приехал в Йыхви с одной целью - успешно закончить школу. "Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что у всех учащихся фон очень разный. Тут есть представители 19 национальностей со всего мира. Это очень обогащает, ведь у людей разный угол зрения и все сделаны не по одной мерке".
Эгон Сакс оставил свою семейную жизнь в Таллинне и приехал в Йыхви с одной целью - успешно закончить школу. "Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что у всех учащихся фон очень разный. Тут есть представители 19 национальностей со всего мира. Это очень обогащает, ведь у людей разный угол зрения и все сделаны не по одной мерке". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начавший на этой неделе учебу в kood/Jõhvi таллиннец Эгон Сакс считает ее удаленное местоположение даже плюсом, а в отъезде из дому для него ничего нового нет: молодой мужчина не один год прожил за границей - во Франции и Мексике.

- Мы в первый раз встретились весной, когда ты участвовал во вступительных испытаниях школы программирования, которые успешно прошел. Какой показалась первая неделя в kood/Jõhvi?

- Эмоций очень много: новый дом, очень много новых лиц. Со старыми знакомыми, вместе с которыми проходил в апреле испытания в Силламяэ, делю комнату в общежитии.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх