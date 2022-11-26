KOOD/JÕHVI ⟩ Эгон Сакс: "В Йыхви не так уж много искушений, которые бы отвлекали внимание от учебы"

Эгон Сакс оставил свою семейную жизнь в Таллинне и приехал в Йыхви с одной целью - успешно закончить школу. "Школу kood/Jõhvi делает особенной то, что у всех учащихся фон очень разный. Тут есть представители 19 национальностей со всего мира. Это очень обогащает, ведь у людей разный угол зрения и все сделаны не по одной мерке".

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik