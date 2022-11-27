НАША ЕВРОПА ⟩ Германия и Эстония сталкиваются с одинаковыми проблемами при переходе на возобновляемые источники энергии

При этом он отмечает, что немецкое общество в целом более готово к зеленому переходу, чем эстонское. "Зеленая экономика там глубже осмыслена. В ее развитии видят возможность для нового экономического роста. Приняв активное участие в развитии зеленых технологий, Германия также получает преимущества для их продажи в других странах, - говорит Сергеев. - Движение в зеленом направлении большинство жителей не ставит под сомнение. Споры и дискуссии больше касаются практических вопросов, как двигаться в этом направлении".

Сергеев признает, что даже у Германии нет всех идеальных ответов на этом пути. "Например, до конца еще не решен вопрос, откуда в будущем будет поступать управляемая энергия. Думали, что топливом переходного периода будет газ. Сейчас царит растерянность. Доля угольной энергетики в настоящее время несколько увеличивается, но понятно, что это временное решение кризисной ситуации. При этом не думают, что зеленый поворот теперь отменяется".