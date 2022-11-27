Так же как в Эстонии львиная доля электроэнергии десятилетиями производилась из горючего сланца, в Германии ее производили из угля. Теперь обе страны пообещали постепенно отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.
НАША ЕВРОПА ⟩ Германия и Эстония сталкиваются с одинаковыми проблемами при переходе на возобновляемые источники энергии
- Проблемы, связанные с этим, очень похожи. Особенно в Восточной Германии наступила постиндустриальная эпоха, как и у нас. За прошедшие годы было закрыто довольно много бывших промышленных предприятий. Разница в первую очередь в том, что у Германии больше денег на решение проблем. В Ида-Вирумаа можно рассчитывать, прежде всего на 340 миллионов евро фонда справедливого перехода. В Германии правительство добавляет в разы больше, - говорит координатор процесса справедливого перехода чиновник Министерства финансов Иван Сергеев, который недавно посетил федеральную землю Саксония-Анхальт в Германии, чтобы посмотреть, как там происходит переход. Большая часть буроугольной промышленности бывшей Восточной Германии была сосредоточена вокруг Галле и Лейпцига.
5000 новых рабочих мест
Немецкая общественно-правовая радиостанция "Deutschlandfunk" сообщила, что постепенный отказ от использования угля в горнодобывающем регионе в Центральной Германии затронет более 7000 работников. Земля Саксония-Анхальт должна получить 4,8 миллиарда евро из 40 миллиардов евро, выделяемых угольным регионам немецким государством на смягчение последствий зеленого перехода.
Среди прочего эти деньги предназначены для укрепления инфраструктуры, например, для расширения оптоволоконной сети и развития производства зеленого водорода. Также планируется расширение федеральных автомобильных дорог и железнодорожных линий. Правительство Германии взяло на себя обязательство создать не менее 5000 рабочих мест в угольных регионах через новые федеральные агентства.
Германия планирует прекратить выработку электроэнергии из угля не позднее 2038 года
- Так называемый закон о прекращении производства угольной электроэнергии, принятый в Германии в 2020 году, предусматривает постепенное сокращение использования каменного и бурого угля лигнита с целью полного прекращения их использования для производства энергии не позднее 2038 года. Некоторые политические силы хотели бы достичь этого к 2030 году.
- Закон больше не позволяет строить или вводить в эксплуатацию новые угольные и буроугольные электростанции.
- Для решения проблем, связанных с отказом от угля, правительство Германии обещает тем регионам (Мекленбург - Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия, Саар и Тюрингия), где важна угольная промышленность, выделить 40 миллиардов евро на решение социально-экономических проблем, сопряженных с отказом от угля. Компенсации предусмотрены и для компаний угольной отрасли.
Заменить существующие высокооплачиваемые рабочие места на шахтах и электростанциях равноценными будет непросто. "Каждый, кто хочет продолжать работать в промышленности, безусловно, должен быть мобильным", - сказал радиостанции Оливер Холтемёллер из Института конъюнктуры им. Лейбница в Галле. Он констатирует, что жизнь показывает, что рабочие места сегодня создаются, скорее, в секторе обслуживания. Поскольку в будущем все больше рабочих процессов будет осуществляться машинами, производство будет все меньше зависеть от людей. "Новые рабочие места создаются в основном в крупных городах и их окрестностях".
Социально-экономические последствия, сопровождающие зеленый поворот, отражаются и на политических предпочтениях жителей угольных регионов Германии. Популярность зеленых здесь ниже, чем в других регионах страны, и предпочтение отдается левым силам.
Бурый уголь является важным переходным топливом
- Электростанции, работающие на буром угле, останутся незаменимой частью энергетического портфеля Германии еще на долгие годы.
- Бурый уголь является независимым от импорта и управляемым источником энергии при переходе на возобновляемые источники энергии.
- Немецкая буроугольная промышленность способствует достижению целей, предусмотренных международным соглашением по климату в Париже.
Braunkohle.de (Немецкая ассоциация бурого угля)
Иван Сергеев отмечает, что переходы нигде не проходят очень гладко. "В любом случае люди страдают, некоторые разочаровываются, потому что теряют привычную работу. Людям приходится меняться и переучиваться. Реакция очень человеческая", - признает он.
Движение в зеленом направлении согласовано
При этом он отмечает, что немецкое общество в целом более готово к зеленому переходу, чем эстонское. "Зеленая экономика там глубже осмыслена. В ее развитии видят возможность для нового экономического роста. Приняв активное участие в развитии зеленых технологий, Германия также получает преимущества для их продажи в других странах, - говорит Сергеев. - Движение в зеленом направлении большинство жителей не ставит под сомнение. Споры и дискуссии больше касаются практических вопросов, как двигаться в этом направлении".
Сергеев признает, что даже у Германии нет всех идеальных ответов на этом пути. "Например, до конца еще не решен вопрос, откуда в будущем будет поступать управляемая энергия. Думали, что топливом переходного периода будет газ. Сейчас царит растерянность. Доля угольной энергетики в настоящее время несколько увеличивается, но понятно, что это временное решение кризисной ситуации. При этом не думают, что зеленый поворот теперь отменяется".
В социально-экономическом плане решения схожи с принимаемыми в Эстонии: новые рабочие места в зеленой экономике и переквалификация людей. В качестве одного из важных направлений будущего Сергеев также называет увеличение инвестиций в исследования в области углехимии. То же самое пытаются делать и в Эстонии, чтобы изучить, как в будущем сланец можно будет использовать не как источник энергии, а как сырье для химической промышленности. "У нас есть основание больше сотрудничать и обмениваться знаниями в этой области", - считает Сергеев.
Энергетический портфель Германии (в первой половине 2022 г.)
- Бурый и каменный уголь 31,4%
- Ветер 25,7%
- Природный газ 11,7%
- Солнце 11,2%
- Атомная энергия 6%
- Биогаз 5,7%
- Гидроэнергия 3,2%
- Другие возобновляемые источники 2,7%
- Другие ископаемые источники 2,4%
В качестве основных изменений по сравнению с предыдущим периодом года доля угля увеличилась с 27 процентов до 31 процента, а доля энергии ветра - с 22 процентов до почти 26 процентов. В то же время использование ядерной энергии сократилось с 12 до 6 процентов, а использование природного газа - с 14 до 12 процентов.
Консультант Ида-Вирумааского центра предпринимательства Лаури Ялонен говорит, что Германия движется в направлении диверсификации предпринимательства в бывших угледобывающих регионах, и Ида-Вирумаа также пытается сделать то же самое. "Стоит понимать, что зеленый поворот в чем-то подобен восходу солнца. Кому-то может не нравиться, когда утром светит солнце, но независимо от этого оно восходит. Скорее, разумно к этому приспособиться и попытаться максимально использовать зеленый поворот и сопутствующие этому субсидии для развития своего региона и построения новой экономики", - говорит он.
Издается в сотрудничестве с Эстонской торгово-промышленной палатой.