ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

"4512 человек выразили мне доверие для того, чтобы я работала в Нарве и во имя Нарвы, чтобы наш избирательный союз направил Нарву в сторону хороших перемен. Верю, что это действительно возможно. Я не могу подвести людей и уехать из Нарвы", - написала Райк в социальных сетях.

По сути, она объявила о своем неучастии еще в августе, когда правительство увезло из Нарвы танк и прочие красные памятники. Нарва была оскорблена, и Райк пришлось по меньшей мере подыграть. "Я не представляю себя в зале Рийгикогу вместе с теми людьми, которые хотят сейчас таким образом поступить с Нарвой. Хотя у меня будет еще, пожалуй, пара месяцев времени, чтобы успокоиться", - сказала она в данном тогда "Северному побережью" интервью.