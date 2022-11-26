Украинские пограничники помогают эстонским контролировать прибывающих людей

Пограничники из Украины работают с 26 ноября на погранпунктах в Нарве и Лухамаа. Пограничники Эстонии могут при необходимости воспользоваться знаниями коллег об Украине. С помощью этих знаний легче понимать, каким был путь прибывающих из Украины, куда они хотят двигаться дальше и как эстонское государство может быть полезным для них. На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники могут принять решение о том, чтобы разрешить человеку быстрее пересечь границу и быстрее оказать помощь человеку, который нуждается в помощи. На основании информации, проверенной украинскими служащими, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решения о разрешении на пересечение границы и быстрее оказывать помощь беженцам.

Департамент полиции и погранохраны, по словам главы отдела пограничной охраны Эгерта Беличева, искал разные возможности привлечения украинских коллег на восточную границу Эстонии, и теперь он рад, что это стало реально при поддержке "Frontex". "Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам "Frontex" на восточной границе приходится нелегко, так как каждый день им приходится выделять из сотен людей тех, кто действительно бегут от войны, и тех, кто не имеет права прибывать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией, проверка которых до сих пор требовала больше усилий и, соответственно, больше времени", - отметил Беличев.

Украинские коллеги поработаю в Эстонии сперва месяц, а после этого будет принято решение о продлении их командировки.

Командировочные расходы украинских пограничников в Эстонии покрывает "Frontex".