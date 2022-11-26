Эстония и Россия договорились о квотах на вылов рыбы в пограничных озерах

Главный специалист по рыбным запасам Министерства окружающей среды Маргус Салунди рассказал ERR, что резко сократилась квота на вылов ряпушки: "Если в нынешнем году квота составляла 45 тонн, то в следующем году разрешено вылавливать только десять тонн. По другим запасам больших изменений не произошло".

Вылов корюшки по-прежнему запрещен, судака можно ловить в объеме 470 тонн, то есть на 25 тонн больше, чем в этом году, окуней - 895 тонн, или на 55 тонн больше, леща - 735 тонн.