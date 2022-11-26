В ходе эстонско-российских онлайн-переговоров о рыболовстве были согласованы квоты на вылов рыбы в Чудском и Псковском озерах, а также в Теплом озере на 2023 год. Как сообщает ERR, значительно меньше можно будет вылавливать ряпушки, чуть больше - судака и окуня.
Эстония и Россия договорились о квотах на вылов рыбы в пограничных озерах
Главный специалист по рыбным запасам Министерства окружающей среды Маргус Салунди рассказал ERR, что резко сократилась квота на вылов ряпушки: "Если в нынешнем году квота составляла 45 тонн, то в следующем году разрешено вылавливать только десять тонн. По другим запасам больших изменений не произошло".
Вылов корюшки по-прежнему запрещен, судака можно ловить в объеме 470 тонн, то есть на 25 тонн больше, чем в этом году, окуней - 895 тонн, или на 55 тонн больше, леща - 735 тонн.
"Конечно, вести переговоры с россиянами эмоционально тяжело. Чувствовалось, что они и сами чувствуют себя не очень комфортно за столом переговоров. Общеполитических вопросов мы не поднимали, предварительно дав им понять, что хотели бы обсудить только запасы рыбы в Чудском озере. Какие-либо другие темы обсуждать мы не хотели", - рассказал Салунди.