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Ученые: фейерверки вредят птицам

Северное побережье
Ученые: фейерверки вредят птицам
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Новогодний фейерверк.
Новогодний фейерверк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Немецкие и голландские ученые детально изучили влияние новогодних фейерверков на жизнь птиц. Свои выводы они опубликовали в журнале Conservation Letters, статью которого вкратце изложил портал Rus.err.ee.

Ученые, как пишет Rus.err.ee, наблюдали за сотнями гусей и казарок, прибывших из арктических регионов на зимовку в Северную Германию, Данию и Нидерланды. Выяснилось, что в канун Нового года многие птицы внезапно покидали свои привычные места ночлега и улетали из населенных пунктов даже за несколько сотен километров. В новогоднюю ночь они спали на несколько часов меньше, чем обычно.

Последствия от фейерверков птицы ощущают еще долго: они тратят больше времени на поиски пищи и меньше летают, а большинство улетевших и вовсе не возвращаются на прежнее место ночлега. С помощью метеорадара было также замечено, как с момента начала фейерверков в воздух взлетали тысячи птиц.

Андреа Кёльцш из Института психологии животных имени Макса Планка в Германии и ее коллеги прикрепляли устройства GPS к 347 птицам за 12 дней до Нового года и отслеживали их перемещения еще 12 дней в новом году, и так восемь лет подряд.

Выяснилось, что перед Новым годом птицы, как правило, постоянно ночевали в одних и тех же водоемах, отдыхали на поверхности воды и мало двигались, экономя тем самым свою энергию. Но в ночь фейерверков птицы чаще покидали места ночлега, а когда возвращались, то летели выше, чем в обычные ночи.

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