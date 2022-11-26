Ученые: фейерверки вредят птицам

Ученые, как пишет Rus.err.ee, наблюдали за сотнями гусей и казарок, прибывших из арктических регионов на зимовку в Северную Германию, Данию и Нидерланды. Выяснилось, что в канун Нового года многие птицы внезапно покидали свои привычные места ночлега и улетали из населенных пунктов даже за несколько сотен километров. В новогоднюю ночь они спали на несколько часов меньше, чем обычно.

Последствия от фейерверков птицы ощущают еще долго: они тратят больше времени на поиски пищи и меньше летают, а большинство улетевших и вовсе не возвращаются на прежнее место ночлега. С помощью метеорадара было также замечено, как с момента начала фейерверков в воздух взлетали тысячи птиц.

Андреа Кёльцш из Института психологии животных имени Макса Планка в Германии и ее коллеги прикрепляли устройства GPS к 347 птицам за 12 дней до Нового года и отслеживали их перемещения еще 12 дней в новом году, и так восемь лет подряд.