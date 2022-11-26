Руководитель Нарвского промпарка, председатель фракции "Narva Tulevik" в горсобрании Вадим Орлов вернулся в Партию реформ и будет баллотироваться в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, о чем сообщил портал Rus.err.ee.
Глава Нарвского промпарка Вадим Орлов будет баллотироваться в Рийгикогу
"В 2020 году я вышел из партии, потому что не был в политике какое-то время. Я не баллотировался на муниципальных выборах в 2017-м и четыре года не был в Нарвском городском собрании. А поскольку снова оказался в политике, то решил вернуться в ту партию, из которой выходил. Чтобы не менять партию", - пояснил свое решение в интервью Rus.err.ee Орлов, который состоял в Партии реформ с 2014 по 2020 год, но прежде ни разу не баллотировался по списку этой политической силы.
Он также никогда прежде не участвовал в парламентских выборах.
"Сейчас очень важно для развития Ида-Вирумаа, чтобы было представительство в парламенте тех людей, которые могут по-настоящему что-то решать. Не использовать это как источник дохода или возможность как-то устроиться. По-моему, до сих пор все те, кто представлял Ида-Вирумаа в Рийгикогу, решали в основном свои личные задачи. Они так и не смогли по-настоящему отстаивать интересы региона, чтобы он развивался", - добавил Орлов.
Полный список кандидатов от Партии реформ в Ида-Вирумаа выглядит так: Меэлис Кийли, Марис Тоомель, Айвар Сурва, Аннеки Теэлахк, Андреа Эйхе, Ольга Пихлак, Вадим Орлов, Даниил Стародубцев и Эрик Сечков.
Подробнее - в публикации на портале Rus.err.ee.