Глава Нарвского промпарка Вадим Орлов будет баллотироваться в Рийгикогу

"В 2020 году я вышел из партии, потому что не был в политике какое-то время. Я не баллотировался на муниципальных выборах в 2017-м и четыре года не был в Нарвском городском собрании. А поскольку снова оказался в политике, то решил вернуться в ту партию, из которой выходил. Чтобы не менять партию", - пояснил свое решение в интервью Rus.err.ee Орлов, который состоял в Партии реформ с 2014 по 2020 год, но прежде ни разу не баллотировался по списку этой политической силы.