Начинается прием ходатайств о виде на жительство в Эстонии по работе

Остальная часть иммиграционной квоты на 2023 год, то есть 313 срочных видов на жительство, остается для свободного распределения. "Если ходатайство иностранца о виде на жительство не подпадает под вышеперечисленные сферы распределения, следует учитывать, что эти ходатайства входят в число видов на жительство, предназначенных для свободного распределения", - сказала комиссар бюро идентификации и статуса в Департаменте полиции и погранохраны Лийз Валк.

"С 1 января вступает в силу изменение Закона об иностранцах, позволяющее ходатайствовать о выдаче вида на жительство тем людям, кто только что по меньшей мере 9 месяцев подряд работал в Эстонии на основании краткосрочной рабочей регистрации. Эти ходатайства можно будет подавать с января. Советуем иностранцам сделать осознанный выбор, ходатайствовать ли о виде на жительство на основании иммиграционной квоты или в соответствии со вступающим в силу изменением закона, поскольку два ходатайства о виде на жительство одновременно департамент в производство не принимает", - добавила Валк.

В Департаменте полиции и погранохраны добавили, что если ходатайство не подпадает под иммиграционную квоту, но у человека уже заканчивается основание для пребывания в стране, и невозможно забронировать время для представления ходатайства, следует связаться с Департаментом полиции и пограничной охраны.