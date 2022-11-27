Организаторы выдачи продуктовой помощи малоимущим в Нарве подумывают о введении новых правил выдачи продуктов. Если летом за наборами продуктов в Нарве обращалось порядка 100 человек в неделю, то в последнее время это число увеличилось до 200 и даже 300. В то же самое время, поступлений продуктов из магазинов снижается, о чем пишет нарвская газета "Город".
В разы увеличилось число жителей Нарвы, обращающихся за продуктовой помощью
Новым партнером Эстонского продуктового банка стал Эстоно-голландский благотворительный фонд, тогда как раньше раздачей продуктов занимались представители Армии спасения. Кирилл Коткас, представляющий благотворительный фонд в Нарве, отмечает в статье газеты "Город", что количество пожертвований от магазинов в последнее время сокращается, а списки желающих получать помощь только пополняются.
- Иногда бывает так, что полученных продуктов явно недостаточно для полноценного набора и тогда мы добавляем в наборы продукты, закупленные на деньги Продуктового банка или пожертвованные добровольцами. Поэтому призываю всех неравнодушных людей принимать участие в акциях по сбору пожертвований, - говорит Кирилл Коткас. - Будем рады также принять пожертвования от частных лиц и организаций, обращаться можно по тел. 56638953. Исходя из возросшего числа обращений - до 300 в неделю - мы подумываем о том, что порядок выдачи нужно менять. Возможно, некоторые категории нуждающихся будут получать помощь раз в две недели, другие - каждую. В декабре планируем раздавать продукты и по четвергам.
Коткас уточнил, что выдача продуктовых наборов происходит по спискам, присылаемым из Нарвского департамента социальной помощи. Список получателей составляется на основании ходатайств о прожиточном пособии и пособиях местного самоуправления. "К нам приходят очень разные люди, всех возрастов, большая часть - семьи. Сейчас примерно 20-30 процентов от получающих продукты составляют беженцы из Украины. Приходят и пьяные люди, но им мы имеем право отказать. Иногда за едой приезжают и на джипах", - рассказал представитель Продуктового банка.
Газета "Город" напоминает, что основными целями Продуктового банка является раздача продовольственной помощи. В Нарве на сортировке и раздаче работает от 9 до 15 волонтеров. Продуктовый банк еженедельно раздает наборы из продуктов с истекающим сроком хранения, полученных от местных магазинов. В Нарве раздача проходит по ул.Пауля Кереса, 3 по понедельникам, вторникам и средам в 21 час.
Также через Продуктовый банк происходит распределение продовольственной помощи из фондов Евросоюза. В рамках этой программы каждый член нуждающейся семьи получает набор продуктов с хорошим сроком хранения. Помимо бакалейных товаров и круп, в комплект продовольственной помощи также входят консервированные овощи и фрукты, мясные консервы, чай, мед, батончики мюсли, изюм, орехи, печенье.
По оценкам Продуктового банка, каждую неделю в Эстонии примерно 20 тысяч человек нуждаются в помощи. В 2021 году Продуктовый банк распределил 3,2 миллиона килограммов продовольственной помощи, из которых 90% составляла еда, спасенная от выбрасывания.
Корреспондент «Города» лично пообщался с некоторыми людьми, занявшими очередь за продуктовыми наборами. За 15 минут до открытия в очереди было уже человек тридцать. Подробности читайте ЗДЕСЬ.