В разы увеличилось число жителей Нарвы, обращающихся за продуктовой помощью

Новым партнером Эстонского продуктового банка стал Эстоно-голландский благотворительный фонд, тогда как раньше раздачей продуктов занимались представители Армии спасения. Кирилл Коткас, представляющий благотворительный фонд в Нарве, отмечает в статье газеты "Город" , что количество пожертвований от магазинов в последнее время сокращается, а списки желающих получать помощь только пополняются.

- Иногда бывает так, что полученных продуктов явно недостаточно для полноценного набора и тогда мы добавляем в наборы продукты, закупленные на деньги Продуктового банка или пожертвованные добровольцами. Поэтому призываю всех неравнодушных людей принимать участие в акциях по сбору пожертвований, - говорит Кирилл Коткас. - Будем рады также принять пожертвования от частных лиц и организаций, обращаться можно по тел. 56638953. Исходя из возросшего числа обращений - до 300 в неделю - мы подумываем о том, что порядок выдачи нужно менять. Возможно, некоторые категории нуждающихся будут получать помощь раз в две недели, другие - каждую. В декабре планируем раздавать продукты и по четвергам.