В тяжелой аварии пострадали солдаты ВСУ, ехавшие в Таллинн

Как сообщается, в этом дорожно-транспортном пострадал один солдат Сил обороны Эстонии, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры - военнослужащие Вооруженых сил Украины, они также доставлены в больницу.