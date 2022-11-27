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В тяжелой аварии пострадали солдаты ВСУ, ехавшие в Таллинн

Северное побережье
В тяжелой аварии пострадали солдаты ВСУ, ехавшие в Таллинн
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Авария в Латвии.
Авария в Латвии. Фото: Pealtnägija foto/TVNET/PM

Вечером 26 ноября под Айнажи в Латвии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автобуса, перевозившего людей по заказу Сил обороны Эстонии. Силы обороны выражают соболезнование родным водителя автобуса.

Как сообщается, в этом дорожно-транспортном пострадал один солдат Сил обороны Эстонии, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры - военнослужащие Вооруженых сил Украины, они также доставлены в больницу.

Латвийская полиция выясняет точные причины происшествия.

По данным Postimees, автобус с солдатами ВСУ следовал из Вильнюса в Таллинн.

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