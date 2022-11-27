Вечером 26 ноября под Айнажи в Латвии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автобуса, перевозившего людей по заказу Сил обороны Эстонии. Силы обороны выражают соболезнование родным водителя автобуса.
В тяжелой аварии пострадали солдаты ВСУ, ехавшие в Таллинн
В тяжелой аварии пострадали солдаты ВСУ, ехавшие в Таллинн
Как сообщается, в этом дорожно-транспортном пострадал один солдат Сил обороны Эстонии, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры - военнослужащие Вооруженых сил Украины, они также доставлены в больницу.
Латвийская полиция выясняет точные причины происшествия.
По данным Postimees, автобус с солдатами ВСУ следовал из Вильнюса в Таллинн.
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