На Петровской площади Нарвы, как и во многих других городах и волостях Эстонии, 27 ноября состоялось праздничное зажжение первой свечи адвента и огней на рождественской ели.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Катри Райк зажгла в Нарве первую свечу адвента
Катри Райк зажгла в Нарве первую свечу адвента
Зажжению предшествовал концерт на площади. Предрождественские пожелания мира прозвучали от мэра Нарвы Катри Райк, а о начале Адвента - четырехнедельного периода ожидания Рождества возвестил пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин.
Праздник зажжения огней собрал на Петровской площади Нарвы несколько сотен маленьких и взрослых горожан.