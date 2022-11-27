Вс, 27.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Катри Райк зажгла в Нарве первую свечу адвента

Илья Смирнов
, журналист
Катри Райк зажгла в Нарве первую свечу адвента
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Катри Райк и священник Владимир Батухтин зажгли в Нарве первую свечу адвента.
Катри Райк и священник Владимир Батухтин зажгли в Нарве первую свечу адвента. Фото: Ilja Smirnov

На Петровской площади Нарвы, как и во многих других городах и волостях Эстонии, 27 ноября состоялось праздничное зажжение первой свечи адвента и огней на рождественской ели.

Зажжению предшествовал концерт на площади. Предрождественские пожелания мира прозвучали от мэра Нарвы Катри Райк, а о начале Адвента - четырехнедельного периода ожидания Рождества возвестил пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин.

Праздник зажжения огней собрал на Петровской площади Нарвы несколько сотен маленьких и взрослых горожан.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх