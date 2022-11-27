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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Начало адвента Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площади

Эрик Гамзеев Пеэтер Лиллевяли
Начало адвента Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площади
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В этом году в Йыхви свечи зажигали на новом месте.
В этом году в Йыхви свечи зажигали на новом месте. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви впервые отпраздновали первый адвент на музыкальной площади возле Йыхвиского концертного дома.

Вместо рождественской ели в воскресенье вечером огни адвента зажглись на тросах, натянутых между большими фонарными столбами.

Первый адвентистский огонь детям раздали пастор Йыхвиского прихода св. Михаила Пеэтер Калдур и старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель. На церемонии также выступили танцевальные коллективы.

На новой неделе планируется зажечь рождественские огни также возле ели, растущей на центральной площади Йыхви.

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