В Йыхви впервые отпраздновали первый адвент на музыкальной площади возле Йыхвиского концертного дома.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Начало адвента Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площади
Начало адвента Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площади
Вместо рождественской ели в воскресенье вечером огни адвента зажглись на тросах, натянутых между большими фонарными столбами.
Первый адвентистский огонь детям раздали пастор Йыхвиского прихода св. Михаила Пеэтер Калдур и старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель. На церемонии также выступили танцевальные коллективы.
На новой неделе планируется зажечь рождественские огни также возле ели, растущей на центральной площади Йыхви.