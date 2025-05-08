Жестокий убийца из Йыхви надолго сел в тюрьму

Незадолго до полуночи 29 мая 2024 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Койду в Йыхви, на границе района частных домов и центра города, обнаружено тело женщины со следами насилия.

Жертвой оказалась 40-летняя женщина.

У прибывших на место происшествия полицейских были основания подозревать на основании первоначальной информации, полученной на месте происшествия, что убийство совершено в конкретной квартире в соседнем доме. Поначалу по требованию полицейских никто не открывал дверь. Когда прибыли силы быстрого реагирования, Юрий Андреев, которому на тот момент было 46 лет, наконец открыл дверь.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве.

Руководитель следственной группы Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Александра Мюрсеп сообщила тогда "Северному побережью", что и подозреваемый, и жертва были известны полиции. Они вместе распивали спиртное и таким образом отмечали день рождения Андреева.

Вируская окружная прокуратура предъявила Андрееву обвинение в убийстве.

В ходе предварительного расследования было установлено, что поздним вечером 29 мая Андреев избил потерпевшую, причинив ей телесные повреждения. Затем выволок ее обнаженное тело из квартиры во двор и бросил у подъезда жилого дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и скорой помощи констатировали смерть потерпевшей от телесных повреждений, полученных в результате побоев.

Вируский уездный суд теперь приговорил Андреева к 15 годам лишения свободы, из которых он уже отсидел почти год, так как с момента совершения преступления находился под стражей.

Андреев в прошлом неоднократно привлекался к ответственности за насильственные преступления, в результате которых он причинил серьезный вред здоровью жертв.