Перепись населения. У молодежи стало больше проблем со здоровьем, чем 10 лет назад

В рамках опроса переписи населения у людей спрашивали о том, имеют ли они какую-либо продолжительную болезнь или проблему со здоровьем.

"При этом была важна оценка самого человека, а не установленные у него недостаток здоровья или снижение трудоспособности. Помимо прочего, интересовались также тем, в какой степени человек испытывал в последние 6 месяцев ограничения в какой-либо повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем," объяснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.

Результаты переписи населения 2021 года показали, что у трети жителей Эстонии есть какая-либо продолжительная болезнь или проблема со здоровьем. Во время предыдущей переписи 2011 года этот показатель был несколько ниже - 31%.

Согласно оценкам, ввиду проблем со здоровьем в повседневной деятельности ограничены 28% населения. При этом 18% населения ответило, что они ограничены в некоторой степени и 10% отметили ограничения в существенной степени. На прошлой переписи также 28% населения ответило, что они ограничены ввиду проблем со здоровьем, однако тогда людей, отметивших ограничение в существенной степени, было на 4% больше (14%).

При этом молодежь имеет больше проблем со здоровьем, чем во время предыдущей переписи, и относительно нее наблюдается противоположная тенденция. Если в 2011 году продолжительную болезнь или проблему со здоровьем имело 7% детей от 0 до 14 лет, то теперь - 8%. Еще больший рост отмечается в возрастной группе 15-29 лет: если в 2011 году у 14% лиц этого возраста была какая-либо продолжительная болезнь или проблема со здоровьем, то теперь - уже у 17%.