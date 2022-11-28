Как и следовало ожидать, наибольшая доля людей с продолжительной болезнью или проблемой со здоровьем отмечается в старшей возрастной группе. Среди жителей Эстонии в возрасте 65 лет и старше 69% страдают от какой-либо продолжительной болезни или проблемы со здоровьем. Эта доля на протяжении периода между двумя переписями не изменилась, сообщает Департамент статистики.
Пожилые люди испытывают ограничения ввиду проблем со здоровьем все меньше
Самым существенным положительным изменением является уменьшение в старшей возрастной группе (65 лет и старше) доли тех людей, которые ответили, что они имеют существенные ограничения в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем: в 2011 году этот показатель был равен 39%, по данным переписи 2021 года - 24%. "Тот факт, что пожилые люди, вне зависимости от проблем со здоровьем, не чувствуют себя существенно ограниченными в повседневной жизни, указывает на то, что, помимо высокого уровня медицинских услуг, наше общество стало все чаще принимать во внимание разные потребности, и это дает возможности жить полноценной жизнью даже с расстройствами здоровья," прокомментировала руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.
В исследовании участвовало около половины всего населения Эстонии, и при расчете распределений учитывались также те люди, которые на вопрос не отвечали. Цель исследования заключалась в получении оценок на заданные вопросы.