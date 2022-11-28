Пожилые люди испытывают ограничения ввиду проблем со здоровьем все меньше

Самым существенным положительным изменением является уменьшение в старшей возрастной группе (65 лет и старше) доли тех людей, которые ответили, что они имеют существенные ограничения в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем: в 2011 году этот показатель был равен 39%, по данным переписи 2021 года - 24%. "Тот факт, что пожилые люди, вне зависимости от проблем со здоровьем, не чувствуют себя существенно ограниченными в повседневной жизни, указывает на то, что, помимо высокого уровня медицинских услуг, наше общество стало все чаще принимать во внимание разные потребности, и это дает возможности жить полноценной жизнью даже с расстройствами здоровья," прокомментировала руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.