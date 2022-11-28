Проблем со здоровьем больше всего возникает у жителей Пылвамаа и Ида-Вирумаа, меньше всего - у жителей Харьюмаа

Самое крепкое здоровье у жителей Харьюмаа: продолжительные проблемы со здоровьем согласно оценкам есть у 27% населения этого уезда. Это почти на 6 п. п. меньше, чем среднее значение по Эстонии. Однако по сравнению с 2011 годом этот показатель все же немного увеличился и в Харьюмаа (2011 г. - 25%).

Подобная последовательность наблюдается также при рассмотрении доли тех людей, которые ограничены в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем. Самым высоким этот показатель является в Пылвамаа, где 42% жителей чувствуют себя ограниченными ввиду состояния здоровья, далее следуют Вырумаа (37%), Валгамаа (36%) и Ида-Вирумаа (36%); Меньше всего людей, испытывающих ограничения ввиду проблем со здоровьем, наблюдается в Харьюмаа (22%).

"Здесь просматривается четкая и логичная тенденция - в регионах со стареющим населением доля людей с продолжительными проблемами со здоровьем также больше. Наименьшая доля людей, испытывающих продолжительные проблемы со здоровьем, наблюдается в волости Раэ (20%), где средний возраст жителей составляет 33 года. Наибольшая соответствующая доля людей проживает в волости Ряпина (46%), где средний возраст населения выше на 14 лет (47 лет)," объяснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.