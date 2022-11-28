Лица с высшим образованием имеют меньше всего проблем со здоровьем

Среди имеющих высшее образование проблема со здоровьем есть у 34%, при этом 27% чувствуют себя ввиду этого ограниченными в повседневной деятельности. В случае лиц со средним образованием продолжительную проблему со здоровьем отметили 39%, при этом треть из них ограничена в повседневной деятельности (33%). Среди лиц с основным образованием проблему со здоровьем имеет 40% и в повседневной деятельности ввиду состояния здоровья ограничены 36%.

Информация о состоянии здоровья была собрана в ходе опроса переписи населения и жилых помещений, который проходил с конца 2021 года до начала 2022 года. В частности, задавали вопрос о том, имеет ли лицо какую-либо продолжительную болезнь или проблему со здоровьем, а также в какой степени за последние 6 месяцев оно было ограничено в какой-либо обычной повседневной деятельности. Действовавшие в обществе ограничения, обусловленные COVID-19, здесь не учитывались. Продолжительными считают такие болезни или проблемы со здоровьем, которые длились по меньшей мере 6 месяцев или предположительно будут иметь место не менее 6 месяцев. Подразумевается как физическое, так и психическое здоровье. В ходе переписи населения информацию о сути проблемы со здоровьем не собирали.