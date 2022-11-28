Идаские спасатели сообщили о том, что в выходные пришлось несколько раз объяснять детям опасность выхода на лед в Нарве и Нарва-Йыэсуу.
Спасатели в выходные разъясняли рыбакам и детям, почему запрещено выходить на лед
В Эстонии с 26 ноября введен запрет выходить на лед. Тем не менее спасателям в выходные пришлось вести разъяснительную работу - на тонкий лед вышли рыбаки, трое из них приехали из Латвии, а также дети, сообщает rus.err.ee.
Спасатели предупреждают, что ледовая обстановка на внутренних водоемах Эстонии изменчивая, местами лед очень тонкий. Например, в волости Антсла в деревне Сяру в субботу под лед провалился кабан. К моменту прибытия спасателей, животное утонуло.
По сообщению Лыунаского отделения Спасательного департамента, также в субботу в деревне Руусмяэ волости Рыуге спасатели отозвали со льда трех латвийских рыбаков. Рыбаки собрали вещи и уехали домой. Кроме того, спасатели обнаружили нарушившего запрет рыбака на озере Няссмыйза в Антсла.
Спасатели отмечают, что взрослые, нарушающие запрет выходить на лед, подают пример детям, которые не осознают опасности и не смогут спастись, если провалятся под лед.