Новый мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер: У меня есть желание и страсть сделать жизнь в этом городе лучше

За Вирве Линдер проголосовали 15 депутатов горсобрания.

Хэнри Казело, кандидат от социал-демократов, соперничавший с ней, получил десять голосов.

Вирве Линдер сказала, что как у коренной жительнцы Кохтла-Ярве, у нее есть воля и страсть, чтобы сделать жизнь в этом городе лучше.

Хотя при ее избрании свои голоса отдали и девять депутатов, подозреваемых в коррупционном преступлении, Линдер заявила, что у нее нет договоренностей с этими членами горсобрания.

По ее мнению, для искоренения и предотвращения коррупции в Кохтла-Ярве необходимо поэтапно вести планомерную работу.

Линдер сказала, что ни с одним из возможных будущих вице-мэров она не заключала никаких соглашений. Активных и занятых людей она приглашает кандидировать в городскую управу и надеется представить состав горуправы на ближайшее заседание горсобрания.

37-летняя Вирве Линдер окончила Тартускую высшую художественную школу «Паллас» и ранее работала учителем в нескольких школах Кохтла-Ярве.

«Я родилась и выросла в Кохтла-Ярве, и хотя мой адрес сейчас в Тойлаской волости, я все равно считаю Кохтла-Ярве своим родным городом. Повседневные дела семьи связаны с этим городом. Будучи патриотом Кохтла-Ярве, было бы лицемерием отказаться от возможности внести свой вклад в открытие новой страницы в жизни Кохтла-Ярве», — отметила она.

Когда этим летом Вирве Линдер организовала для интересующихся экскурсию по улицам Кохтла-Ярве, она выразила мнение, что найти более настоящего жителя Кохтла-Ярве, чем она, будет относительно сложно.

Линдер (девичья фамилия Вилумец) сказал тогда, что если городу Кохтла-Ярве исполнилось 76 лет, то корни его семьи здесь гораздо глубже. «Дом моей матери и отца находится на нашем семейном хуторе, который был здесь задолго до образования города Кохтла-Ярве», — сказала он.