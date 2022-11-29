Голос пожилых люганузесцев будет услышан

В качестве постоянной комиссии при волостном управлении создан совет пожилых волости, т.е. жителей 65-летнего и старшего возраста, в который входят по одному представителю от каждого района: Кивиыли, Пюсси, Майдла, Сонда и Люганузе, а также три волостных чиновника.