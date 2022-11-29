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Голос пожилых люганузесцев будет услышан

Кюлли Крийс
, журналист
Голос пожилых люганузесцев будет услышан
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Люганузеское волостное собрание.
Люганузеское волостное собрание. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В качестве постоянной комиссии при волостном управлении создан совет пожилых волости, т.е. жителей 65-летнего и старшего возраста, в который входят по одному представителю от каждого района: Кивиыли, Пюсси, Майдла, Сонда и Люганузе, а также три волостных чиновника.

Целью совета является представление пожилых людей волости и защита их интересов, развитие сотрудничества, поиск решений проблем в различных сферах жизни и привлечение пожилых людей к принятию решений.

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