В качестве постоянной комиссии при волостном управлении создан совет пожилых волости, т.е. жителей 65-летнего и старшего возраста, в который входят по одному представителю от каждого района: Кивиыли, Пюсси, Майдла, Сонда и Люганузе, а также три волостных чиновника.
Голос пожилых люганузесцев будет услышан
Голос пожилых люганузесцев будет услышан
Целью совета является представление пожилых людей волости и защита их интересов, развитие сотрудничества, поиск решений проблем в различных сферах жизни и привлечение пожилых людей к принятию решений.