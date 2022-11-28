В воскресенье, 27 ноября, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли убит 59-летний мужчина, сообщает Идаская префектура полиции.
В Кивиыли полиция задержала 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве
По подозрению в убийстве на месте задержан 58-летний мужчина. Подозреваемый сам сообщил о тяжком преступлении в дежурную часть, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, у мужчин произошел конфликт во время распития алкоголя в доме в Кивиыли, во время которого 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего мужчину острым предметом, в результате чего тот скончался от полученных травм. на месте», — сообщила Александра Мюрсеп, руководитель следственной группы Йыхвиского полицейского участка.
«Мотив и другие детали этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», — добавил Мюрсеп.
Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма пояснила, что подозреваемый находится под стражей два дня. "За это время цель - собрать как можно больше доказательств об обстоятельствах событий. Также, глядя на эти доказательства, мы можем оценить, есть ли основания для обращения в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу», — добавил прокурор Пикма. Начатые уголовные дела осуществляются Идаской префектурой и находятся в ведении Вируской окружной прокуратуры.