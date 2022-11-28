В Кивиыли полиция задержала 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

По подозрению в убийстве на месте задержан 58-летний мужчина. Подозреваемый сам сообщил о тяжком преступлении в дежурную часть, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, у мужчин произошел конфликт во время распития алкоголя в доме в Кивиыли, во время которого 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего мужчину острым предметом, в результате чего тот скончался от полученных травм. на месте», — сообщила Александра Мюрсеп, руководитель следственной группы Йыхвиского полицейского участка.

«Мотив и другие детали этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», — добавил Мюрсеп.