Ярмарка впервые развернется в центре культуры Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярвеский центр культуры в своих стенах впервые устраивает ярмарку, но не будет развалов с обувью, одеждой и прочим, что обычно видим на уличных ярмарках, а лишь милые вещицы, созданные умелыми руками местных вязальщиц, швей и других мастеров ручного труда.

- Хотелось разнообразить декабрь чем-то новым, не очень затратным, но привлекательным для людей, - рассказывает одна из организаторов Юрате Кастрицкая. - Решили, что проведем ярмарку рукоделия. Многие готовятся к праздникам, одни мастерят, другие ищут подарки, мы всех и объединим под своей крышей. Повод прийти - не обязательно покупка, иногда пригодится хорошая идея, на что наши мастера и мастерицы горазды.

Центр культуры и сам воспитал множество искусных мастеров - здесь работают кружки и студии, в которых ежегодно занимаются десятки творческих людей, некоторые из которых уже сделали заявки на участие.

Сотрудники центра культуры предложат гостям различные мастер-классы. Праздничное настроение создадут коллективы художественной самодеятельности.

Юрате добавила, что новая идея уже получила поддержку - к полудню понедельника выразили желание представить результат своего творчества 25 человек. Список открыт и постоянно пополняется.