Кохтла-Ярвеский центр культуры впервые организует рождественскую ярмарку рукоделия: в субботу, 3 декабря с 11.00 до 15.00 здесь можно будет не только увидеть предметы, созданные руками талантливых горожан, но и что-то приобрести. Заодно посмотреть концерт, что-то смастерить своими руками и полакомиться вкусняшками.
Ярмарка впервые развернется в центре культуры Кохтла-Ярве
Кохтла-Ярвеский центр культуры в своих стенах впервые устраивает ярмарку, но не будет развалов с обувью, одеждой и прочим, что обычно видим на уличных ярмарках, а лишь милые вещицы, созданные умелыми руками местных вязальщиц, швей и других мастеров ручного труда.
- Хотелось разнообразить декабрь чем-то новым, не очень затратным, но привлекательным для людей, - рассказывает одна из организаторов Юрате Кастрицкая. - Решили, что проведем ярмарку рукоделия. Многие готовятся к праздникам, одни мастерят, другие ищут подарки, мы всех и объединим под своей крышей. Повод прийти - не обязательно покупка, иногда пригодится хорошая идея, на что наши мастера и мастерицы горазды.
Центр культуры и сам воспитал множество искусных мастеров - здесь работают кружки и студии, в которых ежегодно занимаются десятки творческих людей, некоторые из которых уже сделали заявки на участие.
Сотрудники центра культуры предложат гостям различные мастер-классы. Праздничное настроение создадут коллективы художественной самодеятельности.
Юрате добавила, что новая идея уже получила поддержку - к полудню понедельника выразили желание представить результат своего творчества 25 человек. Список открыт и постоянно пополняется.
Продавцов разместят в фойе на втором этаже, а если места для столов покажется мало, можно будет расположиться в коридорах. "Найдем уголок для каждого", - обещают организаторы.