Площадь будущего Айдуского парка возобновляемой энергетики уменьшится примерно на одну шестую, поскольку Центр управления государственными лесами (RMK) не хочет отдавать под него свой участок земли.
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RMK не разрешает устанавливать на своей земле ни ветряки, ни солнечные панели
RMK не разрешает устанавливать на своей земле ни ветряки, ни солнечные панели
Парк возобновляемой энергетики, запланированный на территории бывшего карьера "Айду", где планируется установить почти 300 микроветрогенераторов и большое количество солнечных панелей, согласно инициированной детальной планировке включает в себя три участка недвижимости - один в Алутагузеской волости и два в Люганузеской.