RMK не разрешает устанавливать на своей земле ни ветряки, ни солнечные панели

Парк возобновляемой энергетики, запланированный на территории бывшего карьера "Айду", где планируется установить почти 300 микроветрогенераторов и большое количество солнечных панелей, согласно инициированной детальной планировке включает в себя три участка недвижимости - один в Алутагузеской волости и два в Люганузеской.