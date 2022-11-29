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RMK не разрешает устанавливать на своей земле ни ветряки, ни солнечные панели

Кюлли Крийс
, журналист
RMK не разрешает устанавливать на своей земле ни ветряки, ни солнечные панели
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На участке, который RMK не хочет отдавать, растут сосны и березы, посаженные при рекультивации карьера "Айду".
На участке, который RMK не хочет отдавать, растут сосны и березы, посаженные при рекультивации карьера "Айду". Фото: Keskkonnaagentuur Viridis

Площадь будущего Айдуского парка возобновляемой энергетики уменьшится примерно на одну шестую, поскольку Центр управления государственными лесами (RMK) не хочет отдавать под него свой участок земли.

Парк возобновляемой энергетики, запланированный на территории бывшего карьера "Айду", где планируется установить почти 300 микроветрогенераторов и большое количество солнечных панелей, согласно инициированной детальной планировке включает в себя три участка недвижимости - один в Алутагузеской волости и два в Люганузеской.

Крупнейшие из них - айдуское карьерное поле в Алутагузе (115,76 га) и Кивиярве в Люганузе (223,08 га), наименьший - участок недвижимости Кохтлаского лесничества (68,22 га), находящийся в ведении Центра управления государственными лесами на землях Люганузеской волости.

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