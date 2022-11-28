В пятницу Авели Уусталу заняла лучшее в своей жизни 35-е место в спринте на первом этапе серии Кубка мира по лыжным гонкам в Северной Финляндии, заработав также первые очки Кубка мира на индивидуальной дистанции.
Авели Уусталу заработала первые очки Кубка мира в своей жизни
Всего 2,4 секунды не хватило ей до выхода в четвертьфинал, то есть в 30 лучших.
Уусталу отстала от самой быстрой в предварительном забеге норвежки Ане Аппельквист Стенсет менее чем на 10 секунд. О значительном прогрессе в развитии говорит такое сравнение: два года назад Уусталу проиграла лучшей лыжнице в предварительном забеге на той же трассе 22 секунды и заняла 58-е место.
Поскольку начиная с этого сезона 50 лучших на индивидуальных дистанциях будут получать очки Кубка мира, то Уусталу также заработала в этой гонке первые 16 очков Кубка мира в своей жизни.
В этой гонке Уусталу также опередила нескольких известных лыжниц. После нее в протоколе, например, немка Софи Крель, завоевавшая серебро в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году, и латышка Патрисия Эйдука, также завоевавшая серебро на чемпионате мира среди юниоров в этом году.
Тимо Юурсалу, один из первых тренеров Авели Уусталу, сказал, что хороший бег на первом этапе Кубка мира должен обеспечить Авели Уусталу выход на взрослый чемпионат и чемпионат мира U23.