Авели Уусталу заработала первые очки Кубка мира в своей жизни

Всего 2,4 секунды не хватило ей до выхода в четвертьфинал, то есть в 30 лучших.

Уусталу отстала от самой быстрой в предварительном забеге норвежки Ане Аппельквист Стенсет менее чем на 10 секунд. О значительном прогрессе в развитии говорит такое сравнение: два года назад Уусталу проиграла лучшей лыжнице в предварительном забеге на той же трассе 22 секунды и заняла 58-е место.

Поскольку начиная с этого сезона 50 лучших на индивидуальных дистанциях будут получать очки Кубка мира, то Уусталу также заработала в этой гонке первые 16 очков Кубка мира в своей жизни.

В этой гонке Уусталу также опередила нескольких известных лыжниц. После нее в протоколе, например, немка Софи Крель, завоевавшая серебро в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году, и латышка Патрисия Эйдука, также завоевавшая серебро на чемпионате мира среди юниоров в этом году.