26 ноября днем на пруду возле улицы А. Ханни в городе Нарва-Йыэсуу заметили игравших в хоккей детей и одного взрослого. Спасатели попросили их уйти со льда.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Детей по-прежнему манит тонкий лед
26-28 ноября 2022 г.
Детей по-прежнему манит тонкий лед
В полдень 27 ноября в центр тревоги сообщили об игравших на льду пруда маленьких детях в городе Нарва возле улицы Ору. Спасатели вывели детей с пруда и объяснили им опасность тонкого льда.
Спасатели предупреждают, что лед на водоемах еще слишком тонкий и с 26 ноября по всей Эстонии действует запрет выхода на лед.
Загорелся строительный контейнер
Утром 28 ноября спасателей вызвали в промзону в деревне Козе Йыхвиской волости, где загорелся строительный контейнер. К приезду спасателей работники потушили возгорание с помощью огнетушителя.
Спасатели выполнили работу по последующему тушению.
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