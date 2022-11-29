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СПАСАТЕЛИ ⟩ Детей по-прежнему манит тонкий лед

26-28 ноября 2022 г.
Северное побережье
Детей по-прежнему манит тонкий лед
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

26 ноября днем на пруду возле улицы А. Ханни в городе Нарва-Йыэсуу заметили игравших в хоккей детей и одного взрослого. Спасатели попросили их уйти со льда.

В полдень 27 ноября в центр тревоги сообщили об игравших на льду пруда маленьких детях в городе Нарва возле улицы Ору. Спасатели вывели детей с пруда и объяснили им опасность тонкого льда.

Спасатели предупреждают, что лед на водоемах еще слишком тонкий и с 26 ноября по всей Эстонии действует запрет выхода на лед. 

Загорелся строительный контейнер

Утром 28 ноября спасателей вызвали в промзону в деревне Козе Йыхвиской волости, где загорелся строительный контейнер. К приезду спасателей работники потушили возгорание с помощью огнетушителя.

Спасатели выполнили работу по последующему тушению.

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