СПАСАТЕЛИ ⟩ Детей по-прежнему манит тонкий лед

В полдень 27 ноября в центр тревоги сообщили об игравших на льду пруда маленьких детях в городе Нарва возле улицы Ору. Спасатели вывели детей с пруда и объяснили им опасность тонкого льда.

Спасатели предупреждают, что лед на водоемах еще слишком тонкий и с 26 ноября по всей Эстонии действует запрет выхода на лед.

Загорелся строительный контейнер

Утром 28 ноября спасателей вызвали в промзону в деревне Козе Йыхвиской волости, где загорелся строительный контейнер. К приезду спасателей работники потушили возгорание с помощью огнетушителя.