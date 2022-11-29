Йыхвиский "Феникс" проиграл таллиннскому "Космосу" - 0:15

Для Йыхви игра не заладилась с первых же минут. С начала встречи не прошло и пяти минут, как мяч уже четыре раза побывал в воротах "Phoenix".

В течение игры красную карточку получили два йыхвиских игрока - Николай Лахмай и Александр Дубыкин. Вдобавок к тому, что соперники позабивали мячей йыхвиской команде, так в конце встречи им помогли еще и два гола "Phoenix" в свои ворота.

На счету йыхвиской команды, первый год выступающей в сильнейшей футзальной лиге Эстонии, три победы и три поражения, что позволило ей занять шестое место среди десяти команд.