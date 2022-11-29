Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Йыхвиский "Феникс" проиграл таллиннскому "Космосу" - 0:15

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхвиский "Феникс" проиграл таллиннскому "Космосу" - 0:15
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
ФК "Phoenix" в серии мастеров выиграл три встречи и проиграл тоже три.
ФК "Phoenix" в серии мастеров выиграл три встречи и проиграл тоже три. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В чемпионате Эстонии по футзалу йыхвиский ФК "Phoenix" потерпел поражение со счетом 0:15 от таллиннской команды "Cosmos".

Для Йыхви игра не заладилась с первых же минут. С начала встречи не прошло и пяти минут, как мяч уже четыре раза побывал в воротах "Phoenix".

В течение игры красную карточку получили два йыхвиских игрока - Николай Лахмай и Александр Дубыкин. Вдобавок к тому, что соперники позабивали мячей йыхвиской команде, так в конце встречи им помогли еще и два гола "Phoenix" в свои ворота.

На счету йыхвиской команды, первый год выступающей в сильнейшей футзальной лиге Эстонии, три победы и три поражения, что позволило ей занять шестое место среди десяти команд.

Силламяэский "NPM Silmet" выиграл в пяти встречах из шести и занимает второе место. "Narva United" с тремя победами, двумя поражениями и одной ничьей занимает пятое место.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх