Хотя, по данным Департамента статистики, в третьем квартале рост заработной платы несколько замедлился, текущую ситуацию на рынке труда нельзя назвать плохой.
Михкель Нестор: Быстрый рост заработной платы говорит о силе рынка труда
Согласно основному сценарию, рост заработной платы и трудовая занятость в ближайшие месяцы также останутся относительно высокими.
Рост зарплат мог бы быть больше
Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года достигла 1679 евро. Таким образом, по сравнению с прошлым годом уровень заработной платы увеличился на 8,1%. Хотя это значительная цифра, можно было ожидать еще большую сумму. Это связано с тем, что, по данным налогового департамента, средняя заработная плата увеличилась на целых 10% за тот же период в годовом сравнении.
Хотя показатель ВВП за третий квартал, согласно всем прогнозам, будет скромным, в сегодняшних обстоятельствах быстрый рост заработной платы не вызывает удивления. При номинальном измерении, то есть в "обычных" евро, все растет быстро. Важнейшей составляющей текущего роста заработной платы является, конечно же, нехватка рабочих рук. Уровень занятости населения Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет в третьем квартале составил 69,5%.
По крайней мере, в плане работающих на полную ставку, по занятости мы определенно были первыми в Европе. Если возможности работодателей ограничены, то вот соискатель может идти на переговоры о зарплате с гораздо более смелой тактикой. Боязнь работодателей потерять хороших работников, безусловно, также была важным компонентом, потому что агрессивно расширяющиеся конкуренты просто переманивают сотрудников, оказавшихся в стесненных обстоятельствах.
В качестве новой переменной в уравнение добавилась инфляция. Повышение стоимости жизни более чем на 20%, особенно в нижней части шкалы заработной платы, очевидно, снижает финансовое благополучие, что является важным аргументом в переговорах о заработной плате. Поскольку оборот предприятий в третьем квартале вырос на 25%, то нельзя сказать, что денег неоткуда взять.
Чья зарплата растет?
В третьем квартале быстрее всего росла заработная плата в госсекторе, увеличившись почти на 13%. С учетом ослабления конъюнктуры сектора, рост заработной платы в промышленности также был на удивление быстрым, превысив 12%. На такой же порядок увеличилась и заработная плата в таких сферах, как горнодобывающая промышленность и энергетика.
В процентном отношении стремительным ростом заработной платы также выделялись аграрный сектор и сфера размещения и общественного питания, где общий уровень заработной платы, конечно, остается низким. Тот факт, что средняя заработная плата снизилась в двух областях - сфере развлечений и других услугах, - вероятно, следует считать статистической аномалией.
Перспективы рынка труда резко ухудшились
Конечно, разговоры о третьем квартале, т.е. июле-августе-сентябре, сегодня кажутся далеким прошлым - скоро Рождество. По сравнению с летом взгляд на будущее экономики стал значительно мрачнее, что, безусловно, не может не затрагивать рынок труда.
Если судить о будущем рынка труда на основе опросов, то разные отрасли экономики, конечно, нельзя грести под одну гребенку. Наиболее пессимистичный взгляд на будущий спрос на рабочую силу преобладает сегодня в промышленном секторе. После коронабума, когда люди хотели потреблять только товары, а не услуги, обстановка явно изменилась. Промышленность замедляется практически везде, и Эстония никак не может этого избежать.
"В третьем квартале быстрее всего росла заработная плата в госсекторе, увеличившись почти на 13%. Рост заработной платы в промышленности также был на удивление быстрым, превысив 12%. На такой же порядок увеличилась и заработная плата в таких сферах, как горнодобывающая промышленность и энергетика".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Экспортеры, имеющие отношение к рынку недвижимости Северных стран, которые также являются очень важными работодателями, находятся в более сложной ситуации, чем другие. Так, в прошлом году в деревообрабатывающей промышленности работало около 18000 человек, а в мебельной - почти 8000, что в совокупности составляло 9% всех занятых. В последнем исследовании конъюнктуры почти половина компаний мебельной промышленности сообщила, что объем их производства сократился. Неизбежно это влечет снижение спроса на рабочую силу.
С другой стороны, с учетом низкой производительности эстонской промышленности, ясно, что в какой-то момент такие сокращения все равно произошли бы. Поскольку рынок труда сейчас все еще относительно силен, сегодня определенно не самое худшее время для поиска новой работы. В то же время такой призыв может звучать несколько голословно в регионах, где единственным надежным работодателем является какое-нибудь деревообрабатывающее или мебельное производство.
В обслуживании по-прежнему требуются работники
Если промышленности в ближайшее время потребуется меньше рабочей силы, а в строительстве и розничной торговле индекс спроса на рабочую силу будет явно отрицательным, то сектор обслуживания является исключением и хочет продолжить наем. По крайней мере, по состоянию на ноябрь предприятий, желающих набрать дополнительных сотрудников, было значительно больше, чем тех, которые планировали сократить их количество в ближайшие три месяца.
Эта картина является также хорошим отражением общего состояния экономики Эстонии. Если на внешних рынках для экспортеров конъюнктура уже ослабла, то внутреннее потребление все еще неплохо себя чувствует, несмотря на инфляцию. Сектору, безусловно, помогает старый долг, когда предприятиям долгое время вообще не удавалось удовлетворить свои потребности в рабочей силе.
Будущие перспективы рынка труда зависят от продолжительности и глубины последующего экономического спада. Ситуация в мире запутанная, но центробанки тоже внимательно следят за ситуацией, чтобы в стремлении обуздать инфляцию случайно не убить экономику. Если верить сегодняшним прогнозам, во второй половине следующего года должна быть достигнута определенная стабильность и должен возобновиться экономический рост. Мы надеемся, что до тех пор здешний рынок труда продержится.