Михкель Нестор: Быстрый рост заработной платы говорит о силе рынка труда

Экспортеры, имеющие отношение к рынку недвижимости Северных стран, которые также являются очень важными работодателями, находятся в более сложной ситуации, чем другие. Так, в прошлом году в деревообрабатывающей промышленности работало около 18000 человек, а в мебельной - почти 8000, что в совокупности составляло 9% всех занятых. В последнем исследовании конъюнктуры почти половина компаний мебельной промышленности сообщила, что объем их производства сократился. Неизбежно это влечет снижение спроса на рабочую силу.

С другой стороны, с учетом низкой производительности эстонской промышленности, ясно, что в какой-то момент такие сокращения все равно произошли бы. Поскольку рынок труда сейчас все еще относительно силен, сегодня определенно не самое худшее время для поиска новой работы. В то же время такой призыв может звучать несколько голословно в регионах, где единственным надежным работодателем является какое-нибудь деревообрабатывающее или мебельное производство.

В обслуживании по-прежнему требуются работники

Если промышленности в ближайшее время потребуется меньше рабочей силы, а в строительстве и розничной торговле индекс спроса на рабочую силу будет явно отрицательным, то сектор обслуживания является исключением и хочет продолжить наем. По крайней мере, по состоянию на ноябрь предприятий, желающих набрать дополнительных сотрудников, было значительно больше, чем тех, которые планировали сократить их количество в ближайшие три месяца.

Эта картина является также хорошим отражением общего состояния экономики Эстонии. Если на внешних рынках для экспортеров конъюнктура уже ослабла, то внутреннее потребление все еще неплохо себя чувствует, несмотря на инфляцию. Сектору, безусловно, помогает старый долг, когда предприятиям долгое время вообще не удавалось удовлетворить свои потребности в рабочей силе.