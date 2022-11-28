"HITO/Karjamaa" в последней четверти уверенно повернул ход равной игры в свою пользу

Игра в Йыхвиском спортхолле проходила на равных до последней четверти, начавшейся при ничейном счете 62:62. Тут домашняя команда менее чем за пять минут совершила решающий спурт 20:4 - и шестая победа оказалась у нее в кармане.

Если в большинстве игр этого сезона команду "HITO/Karjamaa" приводили к победе ветераны, то на этот раз наряду с ними важную роль сыграла молодежь. Самый результативный игрок команды в этой встрече - 17-летний Керт Каземетс - набрал 17 очков, а его ровесники Танель Маалма и Карл Теппо - 14 и 10 очков соответственно. Все трое находились на площадке и в четвертой четверти, когда ковался решающий успех.

Вейко Симм набрал 16 очков и взял 10 мячей от щита. Марго Тали набрал 13 очков и сделал целых 10 результативных передач.