"HITO/Karjamaa" одержал шестую победу во второй эстонской баскетбольной лиге, переиграв пярнумааский "Tünamo" со счетом 96:76.
"HITO/Karjamaa" в последней четверти уверенно повернул ход равной игры в свою пользу
Игра в Йыхвиском спортхолле проходила на равных до последней четверти, начавшейся при ничейном счете 62:62. Тут домашняя команда менее чем за пять минут совершила решающий спурт 20:4 - и шестая победа оказалась у нее в кармане.
Если в большинстве игр этого сезона команду "HITO/Karjamaa" приводили к победе ветераны, то на этот раз наряду с ними важную роль сыграла молодежь. Самый результативный игрок команды в этой встрече - 17-летний Керт Каземетс - набрал 17 очков, а его ровесники Танель Маалма и Карл Теппо - 14 и 10 очков соответственно. Все трое находились на площадке и в четвертой четверти, когда ковался решающий успех.
Вейко Симм набрал 16 очков и взял 10 мячей от щита. Марго Тали набрал 13 очков и сделал целых 10 результативных передач.
"HITO/Karjamaa" одержал шесть побед и потерпел два поражения, занимая во второй лиге третье место. Столько же побед и поражений, но при лучшем соотношении очков, у "Audentes". Возглавляет турнирную таблицу Раплаская баскетбольная школа, которой руководит Индрек Руут, - рапласцы победили во всех десяти встречах. Следующая домашняя игра предстоит "HITO/Karjamaa" 16 декабря, когда состоится встреча с имеющим одну победу и занимающим последнее место "Ülikool/Septicum" из Тарту.