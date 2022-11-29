На прошлой неделе мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что не будет баллотироваться в Рийгикогу по списку социал-демократов на предстоящих выборах.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как партия отреагировала на ваше решение не баллотироваться на выборах в Рийгикогу?
Как партия отреагировала на ваше решение не баллотироваться на выборах в Рийгикогу?
Мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:
- Реакция была болезненной. Я никогда не получала столько звонков от однопартийцев, как сейчас, после объявления этого решения. Я понимаю, что каждый голос имеет значение и от этого может зависеть то, каким будет следующее правительство, но, на мой взгляд, просто идти собирать голоса за политическую партию было бы двойным обманом. Прежде всего обман людей, которым я сказала, что буду работать в Нарве, а затем обман людей, которые поддержали бы меня на выборах в Рийгикогу.
Я сама довольна принятым сейчас решением, потому что теперь могу действовать свободно, не опасаясь обвинений в том, что я действую перед выборами только для того, чтобы получить голоса.
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