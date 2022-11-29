ОДИН ВОПРОС ⟩ Как партия отреагировала на ваше решение не баллотироваться на выборах в Рийгикогу?

- Реакция была болезненной. Я никогда не получала столько звонков от однопартийцев, как сейчас, после объявления этого решения. Я понимаю, что каждый голос имеет значение и от этого может зависеть то, каким будет следующее правительство, но, на мой взгляд, просто идти собирать голоса за политическую партию было бы двойным обманом. Прежде всего обман людей, которым я сказала, что буду работать в Нарве, а затем обман людей, которые поддержали бы меня на выборах в Рийгикогу.