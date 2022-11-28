Музыкальный фестиваль, созданный Пилле Лилль, продолжается в Йыхви

- Таллиннский хор мальчиков - одна из жемчужин Эстонии, и его дирижер Лидия Рахула вложила всю свою душу в то, чтобы мальчики пели и радовали нас, - предварила концерт создатель и художественный руководитель Вирумааского музыкального фестиваля Пилле Лилль из одноименного фонда музыкантов.

Кохтла-Ярве всегда был одной из концертных площадок фестиваля, но никогда не удавалось собрать полных залов. "Сегодня нас уже довольно много", - порадовалась Пилле Лилль, которая хочет предложить жителям Ида- и Ляэне-Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии на фестивале.

Три из семи концертов пройдут в Ида-Вирумаа. Во вторник в камерном зале Йыхвиского концертного дома состоится знаменательное событие молодежной программы фестиваля - конкурс "Молодой музыкант Вирумаа - 2022".

Конкурс предназначен для учащихся музыкальных школ Вирумаа, которых будет оценивать жюри, состоящее из сопрано Пилле Лилль, скрипачки Сигрид Куульманн, тромбониста Андреса Контуса и пианиста Ральфа Таала. В этот же вечер в 19.00 члены жюри дадут концерт.