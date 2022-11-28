Во вторник в Йыхви продолжится IV Вирумааский музыкальный фестиваль, главный исполнитель которого - Таллиннский хор мальчиков - сделал особенным первое воскресенье адвента в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Вход на фестивальные концерты бесплатный.
Музыкальный фестиваль, созданный Пилле Лилль, продолжается в Йыхви
- Таллиннский хор мальчиков - одна из жемчужин Эстонии, и его дирижер Лидия Рахула вложила всю свою душу в то, чтобы мальчики пели и радовали нас, - предварила концерт создатель и художественный руководитель Вирумааского музыкального фестиваля Пилле Лилль из одноименного фонда музыкантов.
Кохтла-Ярве всегда был одной из концертных площадок фестиваля, но никогда не удавалось собрать полных залов. "Сегодня нас уже довольно много", - порадовалась Пилле Лилль, которая хочет предложить жителям Ида- и Ляэне-Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии на фестивале.
Три из семи концертов пройдут в Ида-Вирумаа. Во вторник в камерном зале Йыхвиского концертного дома состоится знаменательное событие молодежной программы фестиваля - конкурс "Молодой музыкант Вирумаа - 2022".
Конкурс предназначен для учащихся музыкальных школ Вирумаа, которых будет оценивать жюри, состоящее из сопрано Пилле Лилль, скрипачки Сигрид Куульманн, тромбониста Андреса Контуса и пианиста Ральфа Таала. В этот же вечер в 19.00 члены жюри дадут концерт.
Вместе с тем признания будут удостоены лучшие ученики музыкальных школ Вирумаа и их преподаватели, а также объявят имя молодого музыканта Вирумаа 2022 года.